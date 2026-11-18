Çin’de “High Energy Edition” adıyla satılan Tiggo 5X Fastback, yeni model yılında konfor ve donanımlarındaki güncellemelerle yola çıkıyor. Comfort ve Luxury isimli iki paketle sunulan otomobil , eğimli tavan çizgisini ve geniş ön ızgarasını koruyor.

İKİ DONANIM SEVİYESİ

Comfort paketinin liste fiyatı yaklaşık 11 bin 690 dolar (Yaklaşık 590 bin TL) olarak açıklandı. Süreli kampanyayla bu tutar 69.900 yuana, yaklaşık 10 bin 490 dolara (Yaklaşık 530 bin TL) iniyor. Daha fazla konfor donanımı sunan Luxury’nin liste fiyatı ise yaklaşık 12.590 dolar (yaklaşık 635 bin TL).

Luxury için kampanyalı fiyat yaklaşık 11.090 dolar (yaklaşık 560 bin TL) olarak belirlendi.