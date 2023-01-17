Çin, Almanya'yı geçerek en büyük ikinci otomobil ihracatçısı oldu

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin 2022 yılı verilerine göre, Çin'den yabancı ülkelere 3 milyon 110 bin araç sevkiyatı yapıldı.

Sevkiyatını bir önceki yıla göre yüzde 54 artırmayı başaran Çin, otomobil ihracatında dünyada ikinci konuma yükseldi.

Listede üçüncü sıraya gerileyen Almanya, 2021 yılana göre ihracatını yüzde 10 artırmış olsa da 2 milyon 610 bin satışta kaldı.

Sıralamada en üstte ise Japonya yer alıyor. 2021 yılında dış pazara 3 milyon 820 bin araç sevkiyatı gerçekleştiren Japonya, 2022'nin 11 ayında yurtdışına 3,2 milyondan fazla araç gönderdi.

Çin'in hızlı büyümesine karşın Japonya'nın küçülen hacmiyle sıralamanın yakın zamanda değişmesi bekleniyor. 2030 yılına kadar Çin'in, 2,5 milyonu elektrikli olmak üzere otomobil ihracatını 5,5 milyona çıkarabileceği belirtiliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA DA ZİRVEDE

Çin'in en büyük üreticilerinden biri olan BYD, 2022 yılında Tesla'yı geçerek dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi oldu.

BYD, dünya genelinde 911 binden fazla tam elektrikli ve 946 binden fazla plug-in hibrit satışıyla zirveye yerleşti. Tesla ise yıl boyunca 1,3 milyondan fazla elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi.

Çin pazarında yaklaşık 200 elektrikli otomobil üreticisi bulunuyor ve bunlar pazarın yüzde 85'ini elinde tutuyor.