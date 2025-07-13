Çin dengeleri sarstı... 836 bin liraya SUV satmaya başladılar

Leapmotor, 20 bin 900 dolar başlangıç fiyatıyla güncellenmiş C11 SUV'u piyasaya sürüyor.



Leapmotor gelişmiş özellikler ve fiyatta hafif bir artış sunan güncellenmiş C11 SUV'u piyasaya sürdü.



Çinli yeni enerji aracı (NEV) üreticisi, dün düzenlenen bir etkinlikte 149 bin 800 Çin Yuanı (20 bin 900 dolar, yaklaşık 836 bin lira) başlangıç fiyatıyla C11'i resmi olarak tanıttı.



Leapmotor, en yeni Leap 3.5 platformu üzerine inşa edilen güncellenmiş C11'in iki genişletilmiş menzilli elektrikli araç (EREV) ve üç bataryalı elektrikli araç (BEV) olmak üzere beş çeşidini sunuyor.



İki EREV varyantının başlangıç fiyatları sırasıyla 149 bin 800 ve 159 bin 800 yuan oldu.



Üç BEV varyantı ise sırasıyla 149 bin 800 yuan, 155 bin 800 ve 165 bin 800 yuandan başlıyor.



Araç, 4780 mm uzunluk, 1905 mm genişlik ve 1658 mm yükseklik boyutlarına ve 2930 mm dingil mesafesine sahip beş koltuklu orta boy bir SUV. Selefinden 1675 mm farklı olan yükseklik dışında diğer tüm boyutlar değişmedi.



Yeni C11 EREV, 1.5 litrelik bir motor ve 200 kW maksimum güç çıkışı ve 320 Nm maksimum torka sahip motorla donatıldı.



C11 EREV 0'dan 100 km/sa hıza 7,6 saniyede çıkabiliyor ve 170 km/sa maksimum hızı destekliyor.

1220 KİLOMETRE MENZİLİ VAR



Güncellenen C11 EREV standart olarak 41,7 kWh lityum demir fosfat (LFP) batarya paketiyle 300 km saf elektrik menzili sunuyor. Dolu bir depo yakıt ve tamamen şarj edilmiş bir batarya ile birleşik menzil 1220 kilometreye çıkıyor.



BEV varyantları, 220 kW maksimum güç çıkışı ve 360 Nm maksimum torka sahip, 0'dan 100 km/sa hıza 6,1 saniyede çıkabilen motorla donatıldı.



Güncellenen C11 BEV, 81,9 kWh kapasiteli bir LFP batarya paketi var ve 640 km'lik bir CLTC menzili sunuyor.



C11 ilk olarak 29 Eylül 2021'de Leap 2.0 platformuna dayalı olarak piyasaya sürüldü. Mart 2024'te Leapmotor, Leap 3.0 platformunu temel alan 2024 C11'i piyasaya sürdü.

