Çin malı otomobillere talep azaldı

Çinli otomobil üreticileri, 2025 yılı sonu itibarıyla bölgedeki yeni otomobil satışlarında rekor bir pay elde ettikten sonra, Ocak ayında Avrupa'da geri adım atarak pazar paylarını kaybettiler.

Araştırma şirketi Dataforce'a göre, BYD Co. ve SAIC Motor Corp.'un MG markası öncülüğünde olan markalar, geçen ay Avrupa'da tescil edilen hibrit modellerin yüzde 15'ini oluşturdu. Bu oran Aralık ayına göre yaklaşık 3 puan düşüş gösterdi. Tamamen elektrikli otomobillerin Çin'deki payı da benzer bir oranda azalarak yüzde 12'ye düştü.

Londra'dan Roma'ya ve Madrid'e kadar yollarda BYD, Omoda ve Jaecoo marka araçların daha yaygın hale geldiği bir yılın ardından, bu aksaklığın geçici olması muhtemel. Bloomberg'in bu hafta bildirdiğine göre, Avrupa'da Stellantis NV bayileri aracılığıyla satış yapan Zhejiang Leapmotor Technology Co. , Opel ve Fiat'ın ana şirketiyle ortaklığını genişletmek için görüşmelerde bulunuyor.

Dataforce analisti Julian Litzinger, Leapmotor'un 2025 boyunca gösterdiği güçlü yükselişin ardından Ocak ayında "büyüme yolunda bir düzeltme" yaşadığını belirtti. Litzinger ayrıca, MG'nin Ocak ayındaki düşüşten önce satışlarını kiralama ve filo kanallarına yönlendirdiğini de sözlerine ekledi.

Çinli otomobil üreticilerinin bölgedeki varlığı, uzun vadeli taahhütler kök saldıkça daha da derinleşecek. Omoda ve Jaecoo'nun sahibi olan Chery Automobile Co., İspanyol Ebro EV Motors ile ortak girişim yoluyla Barselona'da otomobil montajına başladı ve BYD, bu yıl üretimini artırmayı planladığı Macaristan'da bir fabrika kuruyor.