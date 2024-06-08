Çin menşeli otomotiv ithalatına ek vergi

Türkiye, Çin'den ithal edilen binek araçlara ilave vergi kararı aldı.



Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, mevcutta elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40'lık vergi tüm yakıt tiplerindeki araçlar için de uygulanacak.



Bununla birlikte düzenleme ile en düşük gümrük vergisi de 7 bin dolar olarak belirlendi.

Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.