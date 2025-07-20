Çin sıfır araçlara, Türkiye kuralını uygulayacak

Çin Sanayi Bakanlığı, sıfır kilometre kullanılmış otomobil satışlarıyla mücadele çabalarının bir parçası olarak otomobillerin ilk tescillerinden itibaren altı ay içinde yeniden satışını yasaklamayı planlıyor.



Sıfır kilometre kullanılmış otomobiller Çin'de, kronik kapasite fazlası nedeniyle yıllardır süren acımasız bir fiyat savaşıyla sarsılan dünyanın en büyük otomobil pazarındaki benzersiz kıyasıya satış rekabetinin bir sonucu olarak ortaya çıktı.



Yeni bir aracın satılmadan önce sigortalanmasını içeren bu uygulama, otomobil üreticilerinin ve bayilerinin satış hedeflerine ulaşmasını sağlıyor.



Ancak müşteriler için sıkıntı yaratabilir.



Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından yönetilen bir yayın olan Auto Review, WeChat hesabında yayınladığı bir başyazıda planı bildirdi. Bir başka endüstri grubu olan Çin Otomobil Satıcıları Birliği'nin de kullanılmış otomobil ihracatı için ayrı bir kod sistemi önerdiği belirtildi.



TÜRKİYE'DE OLANLAR ÇİN'DE DE OLMAYA BAŞLADI



Başyazıda Chery ve BYD'nin, otomobillerin satılmadan önce ruhsatlandırılması da dahil olmak üzere, bayileri ihlallerden sorumlu tutmayı planlayan şirketler arasında olduğu belirtildi.



Bu önlemler, uygulanması halinde, Çin hükümetinin Great Wall Motor CEO'su Wei Jianjun'un Mayıs ayında yaptığı çağrının ardından ülke çapında bir sorun haline gelen bu uygulamayı durdurmak için attığı ilk politika adımı olacak.



O zamandan bu yana, Çin'in merkezi hükümetinin bir baskıya hazırlandığına dair, geçen ay bir Komünist Parti gazetesinin sıfır kilometre kullanılmış arabaları kınamasından Cuma günü ülkenin kabinesinin yerel otomobil endüstrisindeki "mantıksız" rekabeti kontrol edeceğine dair söz vermesine kadar birçok işaret vardı.

TÜRKİYE'DE DE AYNISI OLMUŞTU

Türkiye'de de aynı durumlar gerçekleşmiş ve Ticaret Bakanlığı önlemler almıştı. Sıfır kilometre alınan araçlarda 6 ay/6 bin kilomtre şartı getirilmiş, bayi ve galerilerin sıfır araçları ruhsatlandırıp fahiş fiyattan yeniden satışa sunmasının önüne geçişmişti.