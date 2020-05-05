Çin'de corona virüs nedeniyle sürücüsüz taksiler iki kat arttı

Corona virüs salgınının başladığı Çin’de son üç haftadır vaka ve ölü sayısına rastlanmazken, Pekin yönetimi, normalleşmeye bir çok ülkeden erken başladı. Çin’de üretilen sürücüsüz taksiler, salgın sebebiyle tekrar gündeme geldi. Çinli endüstri uzmanları tarafından yapılan açıklamada, corona virüs salgınında bu tür şoförsüz otonom araçların önem kazandığı belirtildi. Özellikle deneme aşamasında olan robot taksilerin, salgın sebebiyle kısa bir süre sonra Çin’de sıkça görülebileceği vurgulandı.



YATIRIMCILAR ROBOT TAKSİYE YÖNELDİ



Çinli akıllı taşımacılık şirketi WeRide kurucusu Han Xu, “Otonom sürüş, Çin’de yeni bir aşamaya geçti. Yatırımcılar, önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde otonom sürüşün büyük ölçekte uygulanacağını fark etti” dedi.

SALGIN SIRASINDA ROBOT TAKSİLER KULLANILDI



Çin basın organı Chinadaily, corona virüs salgını sırasında, birçok hastane ve şirket, hastalara ve sağlık çalışanlarına maske ve yemek gibi ihtiyaçları karşılamak için kendi kendine giden otonom araçlar kullanıldığını ifade etti. 2020’nin son aylarında robot taksilerin, akıllı telefon uygulamalarıyla daha çok kullanılacağı belirtildi.

ROBOT TAKSİLERDE GÜVENLİK SEBEBİYLE ŞOFÖR BULUNUYOR



Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, mart ayında otonom sürüş endüstrisi için sınıflandırma standartları çalışmasını başlattığını açıkladı. WeRide firması ise bu yılın sonunda Guangzhou bölgesinde operasyonlarını genişleteceğini ve yıl sonuna kadar yüzlerce otonom aracı kullanıma sunacaklarını belirtti. Öte yandan, ülkedeki bir çok taksi şoförü duruma itiraz ederek, işlerinin elinden alınacağını ileri sürdü.

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