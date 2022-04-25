Çin'de sürücüsüz otomobil firması taksi lisansı aldı

Sürücüsüz otomobiller üreten bir girişim olan Pony.ai şirketi, araçları için taksi lisansı alındığını açıkladı.

Toyota tarafından desteklenen Çinli girişim, bunu yapan ilk firma olarak 100 adet sürücüsüz otomobilinin taksi olarak hizmet vermesine izin verildiğini belirtti.

Şirket geçen sene şehrin bir banliyö bölgesin de ticari robotaksi işletmesi için Pekin'den onay almıştı. Yine Baidu firmasının Apollo Go'su da aynı bölgeden ücret alabilmek için onay almıştı.

Yolcular, Pony.ai'nin kendi uygulamasıyla yolculuklar için ödeme yapabilecekler.

Mart ayında 8,5 milyar dolar değere ulaşan girişim, gelecek yıl Çin'in iki büyük şehrinde daha ticari robotaksi başlatmayı planlıyor. Şirket, hali hazırda Kaliforniya'da da sürücüsüz otomobillerinin testlerini sürdürüyor.

Çin'deki otonom taksilerde şu anda güvenlik için bir insan sürücü yer almak zorunda.

Çin'de birçok yerel girşim bu konuda rekabet ediyor. Son aylarda, Momenta ve SAIC, Guangzhou'da Nissan yapımı Weride robotaksi hizmetlerini deneme için resmi onay aldı.



Shenzhen'de, Alibaba destekli AutoX, sürücüler tarafından gözlemlenen robotaksiyi, yoğun trafiğin bulunduğu oldukça sıkışık bir kentsel alanda test ediyor.