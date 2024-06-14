Çin'den AB'nin kararına karşı DTÖ'de dava açma tehdidi

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong, yaptığı açıklamada, planlanan tarife artışına karşı "DTÖ'de dava açma hakkını saklı tuttuklarını" belirtti.



AB Komisyonu, Çin'in elektrikli otomobil üretimine sağladığı devlet sübvansiyonlarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında ithal elektrikli araçların büyük bölümüne geçici olarak ek yüzde 21 gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu.



Komisyonun kararının, "olgusal ve yasal zeminden yoksun olduğunu" savunan Sözcü Hı, "Bu adım, yalnızca Çinli elektrikli araç üreticilerinin yasal haklarına ve çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, Avrupa Birliği de dahil dünyada genelinde otomobil üretim ve tedarik zincirlerinin insicamını bozacaktır." dedi.



Hı, kararın açıkça korumacı bir davranış olduğunu ve DTÖ kurallarını ihlal etmiş olabileceğine işaret ederek, "Çin şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için DTÖ'de dava açma hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadesini kullandı.