Çin'den gelen araçlara zam yolda

Türkiye, Çin menşeli benzinli ve hibrit otomobillere uygulanan ilave gümrük vergisini yüzde 40’tan yüzde 50’ye yükseltti.



Çin’den ithal edilen otomobillere yönelik ek gümrük vergileriyle ilgili yeni karar, 1 Ocak 2025 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi.



Düzenleme ile akaryakıt ve bazı hibrit motorlu araçlardan alınan gümrük vergisinin asgari tutarı araç başına 7 bin dolardan 9 bin 500 dolara çıktı.



Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlardaki yüzde 40’lık ek vergi oranı değişmedi.

FİYATLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR



Otomotiv sektörü yetkilileri, son yıllarda ithal model sayısındaki artış nedeniyle iç pazardaki yerli payının belirgin şekilde gerilediği belirtti.



Vergi artışının fiyatlara yansımasının beklendiğini ifade eden sektör temsilcileri, yeni düzenlemenin fiyatlarda yüzde 10’a yakın maliyet artışı yaratacağını kaydetti.



Düzenlemeye rağmen ithal model sayısının artmaya devam etmesi de beklentiler arasında yer aldı.