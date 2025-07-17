Çin'den önemli elektrikli otomobil kararı

Çin kabinesi, devlet yayın kuruluşu CCTV'ye göre, elektrikli araç (EV) sektöründeki "mantıksız" rekabeti kontrol altına alma sözü vererek, daha güçlü maliyet araştırmaları ve fiyat izleme faaliyetleri yürüteceklerini duyurdu.



Başbakan Li Qiang başkanlığındaki toplantıda, dünyanın en büyük otomotiv pazarında iki yıldır devam eden fiyat savaşına ilişkin endişeler ele alındı. Kabine, yüksek kaliteli büyümeyi teşvik etmek için kısa ve uzun vadeli adımlar atmayı taahhüt etti, ancak ayrıntılar sınırlıydı.



Otomobil üreticilerine, inovasyon ve kalite iyileştirmelerini destekleyerek tedarikçi ödeme koşullarına uymaları çağrısında bulunuldu. Düzenleyiciler, acımasız fiyatlandırmanın sektörün sürdürülebilirliğini tehdit edebileceği konusunda uyarıyor. Kabine ayrıca, hane halkı harcamalarındaki kısıtlamaları hafifleterek ve tüketim malları takas programını iyileştirerek iç tüketimi teşvik etme planlarını açıkladı.