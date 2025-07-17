Çin'den vergi hamlesi... Otomobil alacakları ilgilendiriyor

Çin, lüks araç satışlarından alınan tüketim vergisinin tahsilat yöntemlerinde değişiklik yaptığını duyurdu.



Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz'dan itibaren perakende fiyatı 900 bin yuan (yaklaşık 125 bin 348 dolar) ve üzeri olan otomobillerden bu vergiler alınacak.



2016'dan beri yürürlükte olan mevcut kurallar, bu eşiği 1,3 milyon yuan olarak belirlemişti.

Böylece Çin Maliye Bakanlığı eşiği düşürdüğü için daha fazla vergi tahsil etmiş olacak.



Açıklamada, kullanılmış ultra lüks araçların tüketim vergisinden muaf tutulacağı belirtildi.

