Çin'den yeni model... Fiyatı 444 bin lira, 537 kilometre menzili var

MG4, ilk ekonomik elektrikli araç sunumunda yarı katı batarya kullanacak. MG modelin 5 Ağustos'ta piyasaya çıkacağını doğruladı.



MG Marka Bölümü Genel Müdürü Chen Cui, 17 Temmuz'da düzenlenen bir medya etkinliğinde, yeni MG4 elektrikli hatchback'in, daha önce premium veya konsept modeller için ayrılmış bir teknoloji olan yarı katı hal bataryasına sahip ilk kitlesel pazar bütçeli elektrikli araç olacağını doğruladı. Araç resmi olarak 5 Ağustos'ta piyasaya sürülecek.



537 KİLOMETRE MENZİLİ VAR



Chen, "QingTao Energy tarafından tedarik edilen yeni batarya sadece yüzde 5 sıvı elektrolit içeriyor" dedi. MG, bu akünün 360 derece delinme testi de dahil olmak üzere sıkı güvenlik testlerinden geçtiğini ve 537 kilometrelik CLTC dereceli bir menzil sunduğunu belirtiyor. Enerji yoğunluğu 180 Wh/kg olarak derecelendirildi. Ayrıca MG, akünün -7°C'deki soğuk koşullarda geleneksel lityum-demir-fosfat (LFP) akülere kıyasla yüzde 13,8 daha iyi menzil koruması sağladığını bildirildi.



FİYAT 444 BİN LİRA OLACAK



Güncellenmiş MG4'ün fiyatının 80 bin ila 120 bin yuan (yaklaşık 11 bin ila 16 bin 400 dolar veya 444 bin liradan başlayacak) arasında olması ve doğrudan Çin'in önde gelen kompakt EV'si BYD Dolphin'i hedeflemesi bekleniyor. Chen Cui brifingde, fiyatlandırmanın Dolphin ile rekabetçi olması halinde, "müşterilerin MG4'ü seçmemesi için hiçbir neden olmadığını" belirtti.



MG, MG4'ün tek motorlu arkadan çekişli bir konfigürasyonda 120 kW'lık arkaya monte edilmiş bir elektrik motoruna güç veren 70 kWh'lık bir batarya paketi kullandığını iddia ediyor. Buna karşılık BYD Dolphin, temel donanımında 70 kW'lık bir motora sahip önden çekişli ve daha yüksek donanımlarda isteğe bağlı 150 kW'lık bir motora sahip. Bu fark MG4'e sürüş dinamikleri ve performans açısından avantaj sağlayabilir.

Mevcut MG4 Türkiye'de 1 milyon 349 bin liradan satılıyor.