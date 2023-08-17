Çinli batarya devi yeni teknolojisini duyurdu: 10 dakikalık şarjla 400 kilometre menzil

Elektrikli otomobiller tüm dünyada hızlı yayılmaya devam ederken, en büyük sorunlardan biri olan batarya ve menzil konusunda da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Batarya üretimi konusunda dünyanın en büyüğü konumunda olan Çinli CATL, yeni teknoloji bataryalarını tanıttı. Ultra hızlı şarj özelliğine sahip yeni lityum demir fosfat (LFP) bataryaları sadece 10 dakika şarjla 400 kilometre menzil vadediyor.



HER ARAÇ TİPİNE UYUYOR

CATL, Shenxing adı verilen ve her araç tipine uygun olan bataryalarının seri üretimine 2023 yılının sonunda başlayacak ve 2024 yılında satışa sunulacak.

Yeni teknoloji ile araçlara 700 kilometrelik menzilleri sunma imkanı sağlandığını belirten firma, soğuk hava koşullarına karşı ürettiği çözümlerle de dikkat çekiyor. Açıklamaya göre, eksi 10 derecede bilr bataryaların yüzde 80 doluluğa ulaşması 30 dakika sürecek.