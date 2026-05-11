Çinli Chery'den Japon işbirliği. Yeni model üretilecek

Çinli otomobil üreticisi Chery ve Japon otomobil yedek parça perakendecisi Autobacs Seven, 2027'den itibaren Japonya'da ortaklaşa elektrikli araç satacak.

Nikkei Asia 'nın haberine göre, bu hamle , elektrikli araç teknolojisinde sektöre öncülük eden Çinli otomobil üreticilerinin tasarladığı elektrikli araçların Japonya'daki satış ağını genişletecek.

Şirketler Singapur'da bir ortak girişim kurdu. Çin devlete ait Jiangsu Yueda Otomobil Grubu, Çinli batarya üreticisi Gotion High-Tech ve Japon boya ekipmanı üreticisi Anest Iwata da bu ortak girişime yatırım yaptı. Ortak girişim, Japonya için kendi elektrikli araç markasını piyasaya sürecek.

Araç, Chery tarafından Çin pazarı için geliştirilen teknolojiyi benimseyecek ve gelişmiş sürücü destek özellikleriyle donatılacak. Fiyatlandırma detayları henüz kesinleşmemiş olsa da, şirketler geniş kitleye hitap eden fiyat aralığını hedefliyor. Chery, Avrupa ve Güneydoğu Asya'da rekabetçi fiyatlarla kapsamlı donanımlara sahip bir model yelpazesi sunuyor.

Ortak girişim, 2029 yılına kadar dört model piyasaya sürmeyi planlıyor ve ayrıca yurtdışı genişlemeyi de değerlendiriyor. Üretim başlangıçta Yueda Automobile'ın Çin'deki fabrikasında gerçekleştirilecek ve 2030 veya daha sonraki bir tarihte Japonya'da üretime başlanması planlanıyor.

Chery, 2025 yılında yeni araç satışlarında küresel olarak 12'nci sırada yer aldı. Autobacs, dünya genelinde yaklaşık bin 200 mağaza işletiyor ve sadece otomotiv aksesuarları değil, aynı zamanda ikinci el araçlar da satıyor.

Autobacs, işini Çinli BYD ve Güney Koreli Hyundai Motor gibi şirketler için yeni araç satışlarını da içerecek şekilde genişletti ve Tokyo merkezli, gelişmekte olan bir elektrikli araç üreticisi olan ASF'ye yatırım yaptı.