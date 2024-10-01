Çinli otomobil devi Chery, Türkiye'ye yatırım yolunda
Çinli otomobil devlerinin Türkiye'ye ilgisi sürüyor. BYD'nin ardından Chery de yatırım için Türkiye'ye yöneldi. Chery ile görüşmelerin son aşamada olduğu belirtildi. Chery'nin Başkanı Guibing, hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.
Bir Türk yetkili, Chery'nin Türkiye'de yatırım yapması konusundaki görüşmelerde son aşamalara gelindiğini söyledi.
Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada araç fabrikası kurmak için görüşmeler yürüten Chery'nin ne ölçekte veya hangi ürünleri üretmek için yatırım yapacağı konusunda bilgi vermedi.
Hali hazırda 2 milyon ticari ve binek araç üretim kapasitesiyle Avrupa'nın başlıca taşıt üreticilerinden birisi olan Türkiye, yurt dışında üretim tesisi kurma arayışında olan Çinli otomobil üreticileriyle bir süredir görüşmeler yürütüyor.
Çinli otomotiv üreticisi BYD, Türkiye'de bir milyar dolar yatırım ile yıllık 150 bin araç kapasiteli araç fabrikası kuracağını temmuz ayında açıklamıştı.
Son olarak Chery International'ın Başkanı Zhang Guibing hafta sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi Bakanı Fatih Kacır ile görüşmüştü.
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