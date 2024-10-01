Çinli otomobil devi Chery, Türkiye'ye yatırım yolunda

Bir Türk yetkili, Chery'nin Türkiye'de yatırım yapması konusundaki görüşmelerde son aşamalara gelindiğini söyledi.



Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada araç fabrikası kurmak için görüşmeler yürüten Chery'nin ne ölçekte veya hangi ürünleri üretmek için yatırım yapacağı konusunda bilgi vermedi.



Hali hazırda 2 milyon ticari ve binek araç üretim kapasitesiyle Avrupa'nın başlıca taşıt üreticilerinden birisi olan Türkiye, yurt dışında üretim tesisi kurma arayışında olan Çinli otomobil üreticileriyle bir süredir görüşmeler yürütüyor.



Çinli otomotiv üreticisi BYD, Türkiye'de bir milyar dolar yatırım ile yıllık 150 bin araç kapasiteli araç fabrikası kuracağını temmuz ayında açıklamıştı.



Son olarak Chery International'ın Başkanı Zhang Guibing hafta sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi Bakanı Fatih Kacır ile görüşmüştü.