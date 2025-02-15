Çinli otomotiv devleri Türkiye yolunda! Manisa ve Samsun'a fabrika kuracaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği otomobil yatırımlarına ilişkin ayrıntılar belli oldu. Geçen yıl imza atılan BYD'nin Manisa'da fabrikasında çalışmaların son hızla sürdüğü bildirildi. Diğer otomotiv devi Chery'nin ise Samsun için hazırlık yaptığı belirtildi.

Çinli otomotiv devleri Türkiye yolunda! Manisa ve Samsun'a fabrika kuracaklar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, sektöründeki yatırımlara ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan temaslarının ardından yeni yatırımlara ilişkin müjde vermişti.

Çinli iki elektrikli otomotiv üreticisinin Türkiye'de fabrika kuracağını söyleyen Erdoğan, "Çinli bir firmayla anlaşma yaptık. Manisa'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Yine Çin'in bir diğer markasının da Samsun'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor." dedi.

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yatırımlarına ilişkin ayrıntıları açıkladı.

BYD'NİN YATIRIMINDA SON DURUM

CNN Türk'te katıldığı bir programda konuşan Bakan Kacır, geçen yıl BYD ile imza atıldığını belirterek, "Manisa'da organize sanayi bölgesinde BYD yerini aldı. Hızla ilerliyorlar, 1 milyar dolarlık yatırım. 150 bin üretim kapasitesine sahip fabrika. 5 bin doğrudan 25 bin dolaylı istihdam sağlayacak." dedi.

CHERY SAMSUN'A GELİYOR

Çinli otomotiv devi Chery ile görüşmelerin sona geldiğini belirten Bakan Kacır, "Başka markalarla da görüşmelerimiz tamamlanmak üzere. Hedefimiz ikinci büyük bir yatırımı da Samsun'a kazandırmak. Chery ile Samsun konusunda ciddi bir diyalog içindeyiz. Bu iş olacak gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

Kacır, Samsun'a kurulacak fabrikanın kapasite ve yatırım tutarının en az BYD kadar olmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

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