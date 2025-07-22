Çinliler ve faiz dev marka Avtovaz'ı bitiriyor

Rusya'nın en büyük otomobil üreticisi Avtovaz yaptığı açıklamada, yüksek faiz oranları ve Çin'den gelen rekabetin satışlarını sıkıştırması nedeniyle, büyük bir devlet işvereninden nadir görülen bir hareketle, çalışmayı haftada beş günden dörde indirebileceğini söyledi.



Yeterli sayıda otomobil alıcısı bulmakta zorlanan Avtovaz, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Rusya otomobil pazarındaki satışların bu yıl yüzde 25 oranında daralmasını beklediğini belirtmiş ve merkez bankasının otomobil kredilerine olan iştahı azaltan ve üretim maliyetlerini yükselten yüksek faiz oranlarını önemli bir sorun olarak suçlamıştı.



Rusya'nın temel faiz oranı son 20 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor ve merkez bankası hükümet yetkilileri ve iş dünyası liderlerinden borçlanma maliyetlerini daha hızlı düşürmesi yönünde baskı görüyor. Bankanın Cuma günü faiz oranlarını 200 baz puan düşürerek yüzde 18'e çekmesi bekleniyor.



30 BİNDEN FAZLA KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR



Avtovaz, çoğu Moskova'nın 800 kilometre güneydoğusunda Volga nehri üzerinde bir şehir olan Togliatti'de olmak üzere 30 binden fazla kişiyi istihdam ediyor, ancak belirli rakamları açıklamıyor. Autostat'a göre bu yılın ilk yarısında satışları yüzde 25 düşerek 155 bin 481 adede geriledi.



Şirket, Moskova'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Batı yaptırımlarının uygulanması ve yabancı otomobil üreticilerinin pazarı terk etmesinin ardından 2022 yılında üç ay boyunca dört günlük çalışma haftasına geçti. Amiral gemisi Lada otomobilinin satışları o yıl yüzde 48,2 oranında düşerek 174 bin 688 adede geriledi.



Rusya'nın yerli üretimi büyük ölçüde yabancı üreticilere dayanıyordu ve Çinli otomobil üreticilerinin hızlı gelişi sektörün canlanmasına yardımcı olmadan önce pazar 2022'de düşüşe geçti.



Çinli rakipler, savaş başlamadan önce yüzde 10'un altında olan Rusya'daki satışların artık yüzde 50'sinden fazlasını oluşturuyor.



Avtovaz, “Yarı zamanlı dört günlük çalışma haftası rejiminin uygulanmasına ilişkin nihai karar, kilit faiz oranı seviyesi ve kredi ürünlerinin mevcudiyeti de dahil olmak üzere piyasa eğilimleri ve ekonomik faktörlerin analizinin ardından verilecektir” dedi.



Uygulanması halinde, kısaltılmış çalışma haftası Eylül ayı sonunda başlayacak.