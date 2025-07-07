Çinliler yapıyor... 2 bin beygir gücünde olacak

Zeekr 001 FR hiper otomobilinin 2 bin beygir gücünü aşan yeni bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edildi. Bu söylentiler doğru çıkarsa, bu araç böyle bir performans seviyesine ulaşan ilk Çin yapımı araç olacak. Yeni modelin ayrıca ağırlığı azaltmak için tasarlanmış revize edilmiş bir gövdeye sahip olması ve muazzam gücü idare etmek için gövdesinin, frenlerinin ve lastiklerinin yeniden ayarlanmasını gerektirmesi bekleniyor.



Zeekr 001 FR, Ekim 2023'te 769 bin yuan (107 bin USD) başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülen tamamen elektrikli bir hiper otomobil olarak öne çıkıyor. Mevcut model, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2.02 saniyede çıkabilen ve bin 300 beygirlik maksimum güç çıkışına sahip bir performans aracı.



15 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR



001 FR performansını dört motorlu dağıtılmış elektrikli tahrik sistemiyle elde ediyor. Araca güç veren 100kWh'lik batarya paketi 15 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor.



ÖZEL SÜRÜŞ MODLARI VAR



001 FR, F1 şampiyonuna benzer bir sürüş deneyimi sağlamak için tasarlanmış bir “Raikkonen Modu” ve daha fazla güç çıkışı için bir “Hız Aşırtma Modu” da dahil olmak üzere özel sürüş modları sunuyor.



Zeekr iki yıl önce bin 300 beygir gücündeki 001 FR modelini ilk kez piyasaya sürdüğünde, sosyal medyada gururla “rakiplerin bunu beş yıl içinde yapamayacağını” ilan etmişti. Ancak, sadece birkaç ay önce Xiaomi bin 500 beygir gücündeki SU7 Ultra'yı tanıttı. 001 FR'nin performans markası ve Xiaomi SU7 Ultra'ya kıyasla önemli ölçüde daha yüksek fiyat noktası göz önüne alındığında, Zeekr'in şimdi 2 bin beygir gücünde yeni bir versiyon çıkaracağı söylentileri şaşırtıcı değil. Zeekr 001 FR'nin 2 bin beygir gücündeki bu potansiyeli, elektrikli hiper otomobil pazarında heyecan verici bir gelişmeye işaret ediyor ve Çinli otomotiv üreticileri için performansın sınırlarını zorluyor.