Çinliler yaptı... 587 bin liraya elektrikli otomobil

Leapmotor, Çin'in orta boy elektrikli sedan pazarını uygun fiyatlarla hedefleyen B01 için ön satışlara başladı.



Şirket düzenlediği bir etkinlikle B01 için ön satışların başladığını duyurdu. 105 bin 800 Çin Yuanı (14 bin 770 dolar yaklaşık 587 bin lira) olan başlangıç fiyatı Xpeng Mona M03 elektrikli sedandan daha düşük tutuldu.



Leapmotor, ön satışlarda B01'in beş farklı versiyonunu sunuyor. 550 km CLTC menzilli üç model, 650 km CLTC menzilli iki model satışta olacak.



AKILLI SÜRÜŞ ÖZELLİĞİ VAR



Leapmotor, akıllı sürüş performansını artırmak için her iki menzil seçeneğinin en yüksek fiyatlı varyantlarını LiDAR ile donattı.



Model, 4770 milimetre uzunluk, 1880 milimetre genişlik ve 1490 milimetre yükseklik boyutları ve 2735 milimetre dingil mesafesi ile geçtiğimiz Nisan ayında 2025 Şangay otomobil fuarında görücüye çıktı.



Referans olarak, Xpeng Mona M03 4780 milimetre uzunluk, 1896 milimetre genişlik ve 1445 milimetre yükseklik boyutlarına ve 2815 milimetre dingil mesafesine sahip. Tesla Model 3'ün uzunluğu 4720 milimetre, genişliği 1848 milimetre ve yüksekliği 1442 milimetre olup dingil mesafesi 2875 milimetre.



B01'in iki versiyonunda 0'dan 100 km/sa hıza 6.4 ila 8.7 saniyede çıkıyor.



CLTC menzili 550 km olan üç varyant 56.2 kWh lityum demir fosfat (LFP) batarya paketi ile donatılırken, 650 km menzile sahip iki varyant 67.1 kWh LFP batarya paketi ile donatıldı.



18 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJA ULAŞIYOR



Model, hızlı şarjı destekleyerek yaklaşık 18 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar şarj olmasını sağlıyor.