Çip krizinin faturası 100 milyar doları geçebilir

Aylardır otomotiv üretimini aksatan çip krizinin küresel otomotiv endüstrisinde yıl sonuna kadar 110 milyar dolarlık kayba neden olacağı açıklandı.

NTV Haber 16.05.2021 - 16:38

Çip krizinin faturası 100 milyar doları geçebilir

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Yılbaşından bu yana küresel düzeyde yaşanan çip krizinde bilanço ortaya çıkmaya başladı.

AlixPartners tarafından yapılan açıklamada, üretimi aksatan ve fabrikaların kapısını geçici olarak kapatan krizin küresel otomotiv endüstrisine yıl sonuna kadar 110 milyar dolarlık kayıp yaşatacağı kaydedildi.

Araştırmada, global üretimde yaklaşık 4 milyon adetlik kayıp yaşanacağı da ortaya konuldu.

Küresel çip krizi Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede otomobil üretimine geçici olarak ara verilmesine neden oldu.

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