Çip krizinin son kurbanı Stellantis

Küresel anlamda gün geçtikçe büyüyen çip krizinden etkilenen son firma ünlü otomobil grubu Stellantis oldu. Stellantis'in Fiat, Peugeot ve Citroen için hafif ticari araç üreten İtalya'daki tesislerinde üretim durdurulacak.

ntv.com.tr 29.08.2021 - 09:56

Çip krizinin son kurbanı Stellantis

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FCA ve PCA gruplarının birleşmesinden doğan dünyanın en büyük otomotiv gruplarından biri olan Stellantis, küresel çip krizinin son kurbanı oldu. 

Stellantis'in İtalya'daki hafif ticari araç fabrikasında alınacak yeni bir karara kadar üretime bir hafta ara veriliyor. 

7 bin işçinin çalıştığı fabrikada yılda 250 bin hafif ticari araç üretiliyor. 

Fabrikada çalışan işçilerin de dahil olduğu sendikadan yapılan açıklamada, çip krizinin grubun diğer tesislerini de etkilemek üzere olduğu belirtildi. 

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