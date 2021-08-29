Çip krizinin son kurbanı Stellantis

FCA ve PCA gruplarının birleşmesinden doğan dünyanın en büyük otomotiv gruplarından biri olan Stellantis, küresel çip krizinin son kurbanı oldu.

Stellantis'in İtalya'daki hafif ticari araç fabrikasında alınacak yeni bir karara kadar üretime bir hafta ara veriliyor.

7 bin işçinin çalıştığı fabrikada yılda 250 bin hafif ticari araç üretiliyor.

Fabrikada çalışan işçilerin de dahil olduğu sendikadan yapılan açıklamada, çip krizinin grubun diğer tesislerini de etkilemek üzere olduğu belirtildi.