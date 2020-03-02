Corona virüs Japonya'daki otomobil satışlarını da etkiledi

Corona virüs tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Japonya'da otomobil satışları, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 düştü.

Ülkede, Şubat ayında 430 bin 185 araç satışı gerçekleşirken geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 479 bin 427 adet gerçekleşti.

Sektörde corona virüsün en çok etkilediği yer olan Çin'den parça tedariklerinde sıkıntı yaşanması nedeniyle üretim kesintileri yaşandığı belirtiliyor.

Japonya'da satılan otomobillerin çoğunluğunu ülke içinde üretilen modellerden oluşuyor.

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