Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'u test ettiği görüntüleri  "Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg paylaşımı

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Cumhurbaşkanı , 'un seri üretim bandından inen ilk SUV modelini kullandığı görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaplaşımında "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı araçta, eşi Emine Erdoğan ile Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş da yer aldı.

Karakaş, yolculuk boyunca Erdoğan'a araç hakkında bilgi verdi. Bu arada Erdoğan araç kullanırken, 'Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor' ve 'Samanyolu' gibi şarkılara eşlik etti.

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