İspanyol üretici, daha önce ülkemizde satışa sunulmamış Formentor VZ5 ile sunduğu yüksek performans formülünü şimdi kompakt SUV modeli Terramar'a taşımayı planlıyor. Geliştirme ve yol testleri kapsamında ortaya çıkan teknik ayrıntılar, gelecek yılın başlarında tanıtılması beklenen çok daha güçlü bir Terramar versiyonuna işaret ediyor.

BÜYÜTÜLEN FRENLER VE DÖRTLÜ EGZOZ ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKİYOR

Volkswagen Tiguan ve Audi Q3 ile aynı MQB Evo platformunu paylaşan Terramar, markanın içten yanmalı motorlu en kompakt SUV modeli olarak konumlanıyor. Standart versiyonlarda keskin gövde hatlarıyla öne çıkan otomobilin geliştirme aşamasındaki yüksek performanslı türevinde, dış tasarımın genel hatları korunurken mekanik bileşenlerde belirgin değişiklikler göze çarpıyor.

Yol testlerine çıkan prototip üzerinde yapılan incelemeler, mevcut serinin en üst seçeneği olan Terramar VZ'deki 20 inçlik jantlardan daha büyük çaplı yeni jantların kullanıldığını gösteriyor. Ön aksta yer alan daha geniş fren diskleri ve Cupra'nın imzası hâline gelen bakır rengi kaliperler, otomobilin artan motor gücüne paralel olarak frenleme kapasitesinin de yükseltildiğini ortaya koyuyor. Arka bölümde ise standart Terramar modellerinde gizli tutulan egzoz yapısının aksine, her iki yanda çift çıkışlı olmak üzere toplam dörtlü egzoz sistemi yer alıyor. Arka tamponun bu yeni düzene yer açmak amacıyla uyarlanmış olması, aracın henüz nihai gövde panellerine kavuşmayan bir test prototipi olduğunu doğruluyor.

KAPUTUN ALTINDA İKİ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

Yeni performans versiyonunun kaputunun altında hangi güç ünitesinin görev yapacağı ise otomotiv kulislerinin en çok konuştuğu başlıklar arasında bulunuyor. İlk senaryoda, daha önce Formentor VZ5 modelinde de kullanılan Audi imzalı 2,5 litrelik turboşarjlı beş silindirli motor öne çıkıyor. Aynı teknik ayarlarla Terramar'a uyarlanması hâlinde bu ünite, mevcut en güçlü seçenek olan yaklaşık 270 beygirlik Terramar VZ'nin oldukça üzerine çıkarak kompakt SUV modeline 390 beygir güç kazandıracak.

Bununla birlikte Avrupa Birliği'nde yürürlüğe girecek daha sıkı emisyon düzenlemeleri, beş silindirli motorun üretim ömrünü sınırlandırıyor. Bu nedenle Cupra mühendislerinin ikinci bir alternatif olarak Volkswagen Golf R ve T-Roc R modellerinde kullanılan 2,0 litrelik turboşarjlı dört silindirli motora yönelme ihtimali de masada duruyor. Yakın dönemde elektrikli süperşarj desteğiyle güncellenerek yeni emisyon normlarına uyumlu hâle getirilen bu dört silindirli ünite, 328 beygirlik gücüyle Terramar ailesine yine kayda değer bir performans artışı sunacak.

TÜRKİYE PAZARINDAKİ GÜNCEL FİYATLAR VE BEKLENTİLER

Cupra'nın yüksek beygirli yeni Terramar hamlesi, markaya yoğun ilgi gösteren Türkiye pazarındaki kullanıcılar açısından da önem taşıyor. Türkiye'de daha önce Formentor ürün gamının zirvesinde 2,0 litrelik TSI motora ve 310 beygir güce sahip VZ versiyonu satışa sunulmuş, erişilebilir fiyat-performans dengesiyle yüksek güç arayan sürücülerin beğenisini kazanmıştı. Güncel Cupra Türkiye fiyat listesinde ise Formentor tarafında performans modeli olarak "Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line" versiyonu 3.775.100 TL anahtar teslim fiyatıyla yer alıyor.

Mevcut Terramar fiyat listesinde de hafif hibrit (mHEV) teknolojisine sahip üç farklı donanım seçeneği bulunuyor. Güncel listede "Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse" 3.470.100 TL, "Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme" 4.280.100 TL ve "Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line" 4.700.100 TL fiyat etiketiyle listeleniyor.

Yeni performans versiyonunun Türkiye pazarına gelme ihtimali ise kaputun altında tercih edilecek motor hacmine bağlı olarak iki farklı senaryo ortaya koyuyor. Otomobilin 2,0 litrelik motor seçeneğiyle Türkiye'ye giriş yapması hâlinde, büyük kardeşi Formentor'un ülkemizde en yüksek motor hacmiyle satıldığı 2.0 TSI versiyonuna benzer bir fiyat aralığında konumlanabileceği öngörülüyor. Buna karşılık 2,5 litrelik beş silindirli motorun 2.000 santimetreküp sınırını aşarak yüzde 220'lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimine girmesi, aracın etiket fiyatını erişilmez seviyelere taşıyarak alıcı bulmasını zorlaştıracağından bu versiyonun Türkiye pazarında satışa sunulması pek mümkün görünmüyor.