CUPRA'nın yükselişi sürüyor: Satışlarını yüzde 93 artırdı

Otomotiv endüstrisinde yaşanan sıkıntılara rağmen CUPRA, yükselişini sürdürdü.

İspanyol SEAT çatısı altından çıkarak 2018 yılından itibaren kendi ürünlerini üreten CUPRA, 2020 yılında tamamen kendi tasarımı olan Formentor'u pazara sunmuştu. Geçirdiği değişim ve yeni oluşumla birlikte gelen başarı satış rakamlarına da yansıdı.

CUPRA, 2021 yılından beri ülkemizde de faaliyetlerini sürdürüyor.

YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE ARTIŞ

Marka, geçtiğimiz 2022 yılında gerçekleştirdiği 152 bin 900 adetlik satışla 2021'e göre yüzde 92.7'lik bir artış gösterdi. CUPRA, 2021 yılında 79 bin 300 adet satış yapmıştı.

Bu satışların yüzde 63,8'ini (97.600 adet) Formentor modeli oluştururken, CUPRA'nın ikinci en popüler modeli elektrikli Born, 31 bin 400 adetlik teslimatla yılı tamamladı.

2021 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren CUPRA, ülkemizde 2 bin 792 adetlik satış rakamına ulaştı.

2025 YILINA KADAR 3 YENİ ELEKTRİKLİ MODEL



Marka, Haziran ayında yaptığı etkinlikle ilk kez gösterdiği elektrikli modelleri Tavascan, Terramar ve UrbanRebel'i 2025 yılına kadar yollara çıkarmayı hedefliyor.



Etkinlikte markanın hedefleriyle ilgili 2025 yılını işaret eden CUPRA CEO’su Wayne Griffiths, "Hedefimiz 2025 yılına kadar yılda 500 bin adet araç satışı gerçekleştirmek ve uluslararası yeni pazarlara genişlemenin yanı sıra yeni segmentlere dahil olmaya devam etmek" ifadelerini kullanmıştı.