Cybertruck'a veda ertelendi: Elon Musk açıkladı

Geçtiğimiz haftalarda Tesla CEO'su Elon Musk , şirketin bugüne kadar ürettiği en tartışmalı araç olan Cybertruck 'ın üretimini 2027 yılının ortalarında sonlandıracağını duyurmuştu. Bu beklenmedik karar, otomotiv dünyasında ve markanın sadık hayran kitlesinde şaşkınlık yaratmıştı. Ancak Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yeni bir açıklamayla, aracın üretim ömrünün kısa bir süreliğine de olsa uzatıldığını müjdeledi.

MÜŞTERİ TALEPLERİNE DUYGUSAL BİR YANIT

Başlangıçta otonom Cybercab modeline üretim alanı açmak için Cybertruck bandını durdurmayı planlayan şirket, biriken siparişleri eritebilmek adına takvimde küçük bir esneklik sağladı. Musk, üretimin "2027 yazının sonuna kadar" devam edeceğini açıkladı. Daha önce yaklaşık sekiz ay olarak belirlenen kalan üretim süresi, bu yeni açıklamayla birlikte on aya çıkmış oldu.

Musk'ın bu kararı alırken kâr marjlarından ziyade duygusal bir yaklaşım benimsediği görülüyor. X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kâr maksimizasyonu açısından en akıllıca hamle bu değil ama bu dünyada duygusallığa da yer olmalı, yoksa yaşamanın ne anlamı var?" ifadelerini kullanan CEO, hayranların tepkilerine kulak verdiğini gösteriyor. Kararın açıklanmasının ardından 5 binden fazla Tesla tutkunu, üretimin devam etmesi için imza kampanyası başlatmış ve hatta bazı aksesuar firmaları aracın üretim haklarını devralmak için yatırımcı arayışına girmişti.

PAZAR BAŞARISIZLIĞI VE TÜRKİYE'DEKİ YOKLUĞU

Uzatılan üretim takvimine rağmen Cybertruck'ın ticari bir hayal kırıklığı olduğu gerçeği değişmiyor. Yılda 250 bin adet üretim hedefiyle yola çıkan araç, piyasaya sürüldüğü 2023 yılının sonundan bu yana sadece 70 bin civarında bir satış rakamına ulaşabildi. Ford'un en büyük rakibi F-150 Lightning modelini üretimden kaldırmasıyla birlikte elektrikli pikap pazarında yalnız kalan model, yüksek fiyatı ve farklı tasarımıyla beklenen patlamayı yapamadı. Üretimin iptal edileceğinin açıklanmasının ardından giriş seviyesi modellerin siparişe kapatılması ve en üst donanım seviyesi olan Cyberbeast'in fiyatının 110 bin dolara yükseltilmesi, araca ulaşmayı daha da zorlaştırdı.

Cybertruck, Türkiye ve Avrupa pazarı dâhil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde resmi olarak satışa sunulmadı. Aracın devasa boyutları, köşeli paslanmaz çelik gövdesi ve kıtanın katı yaya güvenliği standartlarına uymaması, bu bölgelerde yollara çıkmasını neredeyse imkânsız hâle getirdi. Ancak üretimin planlanandan çok daha erken sona erecek olması, otomotiv tarihinde bu araca farklı bir statü kazandırabilir. Kısa üretim ömrü, ulaşılmazlığı ve fütüristik tasarımıyla Cybertruck, tıpkı efsanevi DMC DeLorean gibi gelecekte popüler kültürün ikonik ve nadir tasarım klasikleri arasında yerini alma potansiyeli taşıyor.