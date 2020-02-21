Dacia da elektrikli otomobil pazarına giriyor

Renault grubunun sahibi olduğu ekonomik araç markası Dacia elektrikli yarışına katılıyor.



Şirketten yapılan açıklamada tamamen elektrikli bütçe dostu bir araç üretilecek. Şirketin yeni aracını 3 Mart'ta Cenevre'deki otomobil fuarında tanıtacağı öğrenildi.

MUADİLİ ÇİN'DE



Aracın Renault'un Çin'de ürettiği ve sadece orada sattığı City K-ZE modeliyle benzer olacağı ifade edildi. Renault K-ZE'yi Çin'de teşviklerle beraber 8 bin euroya satıyor.

Renault K-ZE'nin içi

Dacia üreteceği elektrikli aracın şehir ulaşımı için tasarlandığını belirtiyor. Elektrikli otomobilin 2021-2022 yıllarında piyasaya çıkması planlanıyor.

Dacia'nın üreteceği elektrikli aracın muadili City K-ZE'nin 240 kilometre menzili bulunuyor.

RENAULT'UN UCUZ ELEKTRİKLİ HAYALİ



Dacia yöneticileri Renault Zoe'den daha ucuz bir elektrikli model üzerine çalıştıklarını duyurmuştu. Zoe'nin Avrupa'daki satış fiyatı 24 bin euro civarında. Eski Renault CEO'su Thierry Bollore, Renault'un batıda piyasaya süreceği aracın 10 bin euroya satmayı hedeflediklerini aktarmıştı.

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