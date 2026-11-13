Dacia Sandero elektrikleniyor. Piyasaya çıkış tarihi netleşmeye başladı

Avrupa ve Türkiye 'nin en çok tercih edilen kompakt otomobillerinden biri olan Dacia Sandero, 2028 yılında dördüncü nesliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Çinli markaların ve Citroen ile Fiat gibi rakiplerin yoğun baskısı altında olan Romanyalı üretici, Sandero modelini uygun fiyat avantajını koruyarak köklü bir değişimden geçirecek. Yenilenecek olan Sandero, daha hafif yapısı, modern tasarımı ve tarihinde ilk kez sunulacak tamamen elektrikli versiyonuyla B segmentinde dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.

ELEKTRİKLİ SANDERO: 400 KİLOMETRE MENZİL VE LFP BATARYA

Yeni neslin en büyük sürprizi şüphesiz tamamen elektrikli bir versiyonla gelecek olması. Normal şartlarda Renault Grubu'nun benzinli ve hibrit araçlar için kullandığı RGMP Small platformu, elektrik motoru ve taban altına yerleştirilecek bataryayı destekleyecek şekilde özel olarak modifiye ediliyor. Verimliliği artırmak adına araçtan yaklaşık 100 kilogram ağırlık atılması hedeflenirken, Dacia mühendisleri bu geçişi oldukça uygun maliyetli bir şekilde gerçekleştirmeye odaklanıyor.

Elektrikli Sandero'nun, giriş seviyesi Renault 5 ile ortak parçalar kullanması bekleniyor. Çin menşeli 107 beygir gücündeki elektrik motoru ve 44 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya, aracın kalbini oluşturacak. Şirket içinden sızan bilgilere göre, elektrikli Sandero'nun tek şarjla 400 kilometrenin biraz üzerinde bir menzil sunması planlanıyor. Bu elektrikli model, Citroen e-C3, Fiat Grande Panda Electric ve Geely EX2 gibi rakipleriyle kıyasıya bir fiyat mücadelesine girecek.

YENİ BENZİNLİ VE HİBRİT MOTORLARLA FİYATLAR DÜŞÜYOR

Dacia, Sandero'nun elektrikli versiyonunu geliştirirken içten yanmalı motor seçeneklerini de unutmuyor. Motor gamının giriş seviyesinde yer alan mevcut 1.0 litrelik TCe motorun yerini, Renault destekli motor üreticisi Horse tarafından geliştirilen yeni 1.2 litrelik TCe ünite alacak. Yine aynı şekilde 99 beygir güç üretecek olan bu yeni motorun, üretim maliyetlerini aşağı çekerek benzinli Sandero'nun başlangıç fiyatını daha da ulaşılabilir kılması hedefleniyor.

Tam hibrit seçeneklerinde de önemli bir güncelleme yolda. Ülkemizde bulunmasa da mevcut Sandero'da yakın zamanda sunulmaya başlanan ve Duster'dan alınan 1.8 litrelik hibrit sistem, bu kompakt sınıf için fazla büyük ve maliyetli bulunduğundan, yerini 1.2 litrelik üç silindirli TCe motora dayanan yeni ve daha uygun fiyatlı bir tam hibrit sisteme bırakacak. Yaklaşık 114 beygir gücündeki bu yeni hibrit altyapı, Clio ve Captur gibi diğer Renault modellerinde de görev yapacak.

BOYUTLAR AYNI, TASARIM VE İÇ MEKÂN YEPYENİ

Dördüncü nesil Sandero, mevcut modelin 4,10 metrelik uzunluğunu koruyacak. Geliştirme ve üretim maliyetlerini sınırlı tutmak amacıyla; tavan, A sütunları, kapıların temel yapısı ve camlar gibi bazı temel parçalar yeni nesle doğrudan aktarılacak. Ancak bu durum, aracın tamamen aynı görüneceği anlamına gelmiyor. Sandero'nun dış gövdesi, özellikle ön bölümde Dacia'nın yeni Striker modelinden izler taşıyan çok daha modern ve cesur bir tasarımla yenilenecek.

İç mekânda ise tamamen yeni bir ön konsol bizleri bekliyor. Dacia'nın daha büyük modellerindeki gibi dokulu yüzeyler ve köşeli tasarım hatlarıyla şekillenecek olan kabin, markanın faydacılık felsefesine uygun olarak fiziksel düğmeleri korumaya devam edecek. Yolcularına alışıldık genişlikte bir yaşam alanı sunacak olan yeni Sandero'nun bagaj hacminin 410 litre olması öngörülüyor.

STEPWAY KENDİ YOLUNDAN GİTMEYE DEVAM EDİYOR

Sandero ailesinin popüler ve yüksek yapılı versiyonu Stepway de dördüncü nesilde varlığını sürdürecek. İlk başlarda Stepway'i tamamen bağımsız küçük bir SUV modeline dönüştürme fikri ortaya atılmış olsa da artan maliyetler nedeniyle 2025 sonbaharında iptal edildi. Bunun yerine, tasarım ekibi mevcut hatchback modelinin yerden yükseltilmiş, tavan raylarına ve siyah gövde kaplamalarına sahip klasik Stepway versiyonunu geliştirmeye devam ediyor.

Dacia Tasarım Şefi David Durand, standart Sandero ile Stepway müşterilerinin tamamen farklı beklentilere sahip olduğunu ve bu nedenle mevcut stratejinin hâlâ en mantıklı yol olduğunu vurguluyor. Yenilenen Sandero ve Stepway ailesinin 2028 baharında tanıtılması, Fas'taki fabrikada nisan ayında üretime girmesi ve aynı yılın yaz aylarında satışa sunulması planlanıyor.