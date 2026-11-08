Dacia'nın yeni SUV modeli Avrupa yolcusu

Normal şartlarda yalnızca Hindistan pazarı için geliştirilen Renault Bridger konseptinin, tamamen elektrikli bir altyapı ve Dacia logosuyla Avrupa yollarına çıkması gündemde. Bu hamle, markanın karbon emisyonlarını düşürme hedefine büyük bir katkı sağlarken, Fiat Grande Panda gibi modellere de doğrudan rakip olacak.

HİNDİSTAN'DAN AVRUPA'YA UZANAN YENİ BİR STRATEJİ

Tasarım olarak Suzuki Jimny'yi andıran ve küçük, köşeli hatlarıyla öne çıkan Bridger konsepti bu yılın başlarında tanıtılmıştı. Orijinal planlamada, Duster'ın altında konumlanacak bu kompakt SUV 'nin yalnızca Hindistan'daki showroomlarda yer alması öngörülüyordu. Hatta Renault Grubu'nun Filante, Boreal ve Niagara gibi diğer bölgesel modelleri gibi bu aracın da Avrupa pazarına gelmesi beklenmiyordu.

Ancak şirket içinden sızan bilgilere göre, bütçe dostu araçlar üreten Dacia'nın elektrikli ürün yelpazesini hızla ve uygun maliyetle genişletme ihtiyacı bu kararı değiştirdi. Avrupa'da yerel olarak üretilmesi planlanan bu yeni elektrikli SUV, pazara girdiğinde doğrudan Citroen e-C3 ve Fiat Grande Panda Electric gibi popüler kompakt modellerle rekabet edecek.

EMİSYON HEDEFLERİ VE YENİ TEŞVİKLER KARARI HIZLANDIRDI

Dacia'nın bu stratejik dönüşümünün arkasında yatan temel neden, markanın karbon emisyonlarını düşürme zorunluluğu olarak öne çıkıyor. Sınırlı elektrikli araç seçenekleri nedeniyle Renault Grubu içindeki diğer markaların gerisinde kalan Romanyalı üretici, elektrifikasyon sürecine hız vermek zorunda.

Ayrıca Avrupa Birliği'nin yeni Endüstriyel Hızlandırıcı Yasası (Industrial Accelerator Act) kapsamında sunulması beklenen teşvikler de bu süreci oldukça cazip kılıyor. Söz konusu düzenleme, uzunluğu 4,2 metrenin altında olan ve Avrupa'da üretilen kompakt elektrikli araçlara ekstra krediler sunarak, üretim maliyetlerini ciddi oranda aşağı çekmeyi vadediyor.

İPTAL EDİLEN MODELİN YERİNİ ALACAK

Markanın 2030 yılına kadar dört yeni elektrikli modeli piyasaya sürme planı bulunuyor. Bu listede Spring, Sandero ve Sandero Stepway modellerinin elektrikli versiyonları şimdiden kesinleşti. Dördüncü sıranın başlangıçta "Striker" adlı yeni bir crossover modeline ayrıldığı biliniyordu. Ancak otomotiv kulislerine yansıyan bilgilere göre Striker projesi iptal edildi ve Avrupa'da üretilecek elektrikli bir Bridger versiyonu bu boşluğu doldurmaya en güçlü aday konumuna geldi.

Renault Grubu CEO'su François Provost da geçtiğimiz ay Paris Otomobil Fuarı'nda yaptığı açıklamada, Bridger'ın Hindistan için yaratıldığını ancak bir gün Avrupa pazarlarına da gelebileceğini belirterek bu iddiaları güçlendirmişti. Tüm bunlara ek olarak Dacia, önümüzdeki yıllarda ana ürün gamından bağımsız olarak, Citroen Ami boyutlarında olan "Hipster" adlı elektrikli mikro otomobilini de Avrupa yollarına çıkarmaya hazırlanıyor.