Daha pahalısı yok, lüks otomobil servet değerinde satıldı

BYD ve İsviçreli lüks saat ve mücevher markası Chopard'ın ortaklaşa ürettiği tek örneklik Denza Z9 GT, BYD tarafından yapılan açıklamaya göre, Fransa'daki 32'nci Cannes amfAR yardım galasında 700 bin euroya, yani yaklaşık 5,53 milyon yuan'a (811 bin ABD doları) satıldı. Açık artırmadan elde edilen gelir, AIDS araştırma programlarını destekleyecek.

DENZA Z9 GT CHOPARD EDITION

Özel olarak tasarlanan bu station wagon, Fransa'nın Antibes kentinde düzenlenen Cannes Film Festivali etkinlikleri sırasında sergilendi ve BYD tarafından hayır amaçlı açık artırma için özel olarak üretilmiş, dünyada eşi benzeri olmayan bir model olarak tanımlandı.

Araç, özel altın dış detaylara ve Chopard mücevher işçiliğinden ilham alan yeniden tasarlanmış bir iç mekana sahip oldu. Kabin, ametist temalı döşeme parçaları, değerli taş tarzı fiziksel kontroller, Chopard'ın "C" logosunu içeren özel işlemeler, markalı kablosuz şarj yüzeyleri ve özel bir bilgi-eğlence arayüzü teması içeriyor.

Bu iş birliği ayrıca, birbirine uyumlu "Onun ve Onun" lüks saatlerini ve özel bir bavul koleksiyonunu da içeriyordu.

BYD Başkan Yardımcısı Li Ke, projenin otomotiv teknolojisi ve lüks işçiliği bir araya getirirken amfAR galasında bağış toplama çabalarını da desteklediğini söyledi.

Chopard'ın eş başkanı ve sanat yönetmeni Caroline Scheufele, aracı Z9GT platformunun mücevherlerden ilham alan bir yorumu olarak tanımladı.

DENZ Z9 GT TEKNOLOJİSİ

Standart Denza Z9 GT modeli, Mart ayında resmi olarak müşteri teslimatlarına başladı. Çin'de modelin fiyatı 269 bin 800 yuan ile 369 bin 800 yuan (39 bin ila 53 bin 500 ABD doları) arasında değişiyor.

Z9 GT, BYD'nin ikinci nesil Blade Bataryası ve hızlı şarj teknolojisiyle donatılan ilk seri üretim araçlar arasında yer alıyor. Daha önceki tanıtımlarda, modelin, Çinli birçok otomobil üreticisinin katıldığı son SUV teknoloji etkinliklerinde BYD'nin DiSus akıllı gövde kontrol sistemi sunumlarına katıldığı da gösterilmişti.

BATARYASI 11 BİN 600 DOLAR

Bu ayın başlarında, Çin'de bir Denza Z9 GT sahibi, bir bayiden aldığı fiyat teklifine göre, aracın Blade Battery 2.0 batarya paketinin değiştirilmesinin 11 bin 600 ABD dolarından daha az tutacağını açıkladı.

Nisan ayında BYD, Z9GT ve D9 modelleriyle Avrupa'daki Denza operasyonlarını genişletirken, yurtdışına 6 bin adet hızlı şarj cihazı yerleştirme planlarını da duyurdu.

BYD'NİN YÜKSEK FİYATLI SATIŞLARI

Cannes'daki hâyır amaçlı açık artırma, 2026 yılında kamuoyuna açıklanan yüksek değerli BYD araç işlemlerinden biri.

Nisan ayında BYD, Yangwang U9 Xtreme elektrikli süper otomobilinin 2026 Pekin Otomobil Fuarı'nda 20 milyon yuan'dan (2,76 milyon ABD doları) fazla bir fiyata satıldığını ve bugüne kadar kamuoyuna açıklanan en yüksek fiyatlı BYD araç işlemi olduğunu doğruladı.

Dolayısıyla Denza Z9GT Chopard Edition, kamuoyuna açıklanan BYD araç satış değeri açısından Yangwang U9 Xtreme işleminden daha düşük bir sırada yer alsa da, şirketin en yüksek profilli uluslararası yardım müzayedesi katılımlarından biri olmaya devam ediyor.