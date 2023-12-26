Daihatsu'nun çarpışma testi skandalı: Yurt içi üretimi durdurdu

Daihatsu Motor, modellerinde saptanan hatalı güvenlik kalite testleri sonrası Japonya içinde üretimi durdurduğunu bildirdi.

Daihatsu'nun çarpışma testi skandalı: Yurt içi üretimi durdurdu

Japon firma, modellerinde güvenlik kalite testlerindeki hataların saptandığı, tarafsız heyetin araştırması sonrası faaliyetlerini askıya alıyor.

Daha önce yurt içi ve yurt dışı sevkiyatlarını durdurma kararı alan Daihatsu, içindeki fabrikasında üretimi durdurduğunu açıkladı.

Ocak 2024 sonuna dek sürecek üretimi durdurma kararının 8 bini aşkın araç tedarikçisinin faaliyetinin olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

HEYET RAPORU

Tarafsız heyet, raporunda, hatalı testlerin nedeni olarak, Daihatsu yöneticilerinin, imalat süresinin kısaltılması için baskı yapmasını göstermişti.

Heyet başkanı Kaiami Makoto, "Satış programlarını değiştirmenin kabul edilemez algılanması nedeniyle, çalışanlarda muazzam baskı vardı." demişti.

Osaka merkezli mini araç üreticisi Daihatsu, 11'i Japonya genelinde, toplamda 64 modelinde hatalı güvenlik kalite testleri saptandığını onaylamıştı.

Rapor sonrası Daihatsu Başkanı Okudaira Soiçiro, açıklamasında, "Müşterilerimizin güvenine ihanet ettik. Suç yönetimde." diyerek kamuoyundan özür dilemişti.

TEK ETKİLENEN DAİHATSU DEĞİL

Skandalın ortaya çıkması başka Japon otomobil üreticilerini de etkiledi. Daihatsu'nun tesislerinde üretim yapan Toyota, Mazda ve Subaru, bu modellerinin sevkiyatlarını durdurdu.

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