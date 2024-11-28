Değiştirilebilir bataryalı araçlara yenisi eklendi: CATL ve Changan ortaklığı
Çin'de bataryası değişen otomobillere bir yenisi eklendi. Çinli otomotiv devi Changan ve batarya devi CATL'ın ortaklığından, markanın değiştirilebilir bataryaya sahip ilk elektrikli aracı olan Oshan 520 doğdu.
Çin'de elektrikli araçların saatlerce şarj olmasını beklemeyi ortadan kaldıran "batarya değişim istasyonları" hızla yayılıyor.
Çin'in en büyük otomotiv markalarından biri olan Changan, değiştirilebilir bataryaya sahip ilk elektrikli modeli olan Oshan 520'yi resmen tanıttı.
Batarya teknolojileriyle bilinen CATL'ın batarya değişim ağı ile uyumlu olan yeni model, gelecekte çıkacak yeni nesil bataryaları da kullanabilecek.
Yeni nesil Choco-SEB bataryalarla donatılan Oshan 520, 515 km (CLTC'ye göre) menzil vadediyor. Araçta 105 kW (141 hp) gücünde bir elektrik motoru yer alıyor.
Changan daha önce de başka Nio ile batarya değişim altyapısı konusunda anlaşma sağlamıştı. Marka, Nio'nun ağının üst seviye modellerinde, CAT'ı ise uygun maliyetli araçlarında kullanmayı hedefliyor.
300'DEN FAZLA İSTASYON BULUNUYOR
Yeni modelin batarya değişim işlemi sadece 2 dakiak sürüyor. 48 batarya paketi depolanabilen istasyonların sayısının artırılacağı belirtildi.
CATL'i 300'den az olan batarya değişim istasyonu sayısını 2025'e kadar 500, 2027'ye kadar 3 binden fazlaya çıkarmayı hedefliyor.
Nio'nun ise bu konuda yatırımı oldukça fazla. Markanın batarya değişim istasyonu sayısı binr yaklaşmış durumda.
ŞARJ YERİNE 3 DAKİKADA BATARYA DEĞİŞİMİ
Elektrikli otomobillerin bataryalarının tamamen dolması çok uzun süreler alabiliyor. En hızlı şarj alternatifiyle bile bu süre yüzde 20’den yüzde 80’e 20 dakika sürüyor. Batarya değişim istasyonları ise bu süreyi 3 dakikaya indirebiliyor.
İstasyona gelmeden önce araç sahibi gideceği istasyonu ve batarya tercihini seçip sıraya giriyor. İstasyona geldiğinde otomatik araba yıkama makinelerinde olduğu gibi sürücüler bir bölmeye giriyor. İnsan müdahalesi olmadan otomatik çalışan sistem bitik bataryayı çıkararak, dolu olarak bekletilen şarj edilmiş bataryayı 30 saniyede araca monte ediyor.
Bazı üreticiler bu tür istasyonların çok maliyetli olduğunu, kullanıcıların menzil kaygısını çözmek için asıl yatırım yapılması gereken alanın hızlı şarj istasyonları olduğunu belirtiyor. Ama yine de bu teknoloji üzerinde çalışan ve yatırımlar yapan birçok şirket var. Benzersiz bir şarj çözümü sunan bu sistem dünyada nasıl ilerler, ülkemizde de kullanıma girer mi bunu zaman gösterecek.
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