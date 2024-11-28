Değiştirilebilir bataryalı araçlara yenisi eklendi: CATL ve Changan ortaklığı

ŞARJ YERİNE 3 DAKİKADA BATARYA DEĞİŞİMİ



Elektrikli otomobillerin bataryalarının tamamen dolması çok uzun süreler alabiliyor. En hızlı şarj alternatifiyle bile bu süre yüzde 20’den yüzde 80’e 20 dakika sürüyor. Batarya değişim istasyonları ise bu süreyi 3 dakikaya indirebiliyor.



İstasyona gelmeden önce araç sahibi gideceği istasyonu ve batarya tercihini seçip sıraya giriyor. İstasyona geldiğinde otomatik araba yıkama makinelerinde olduğu gibi sürücüler bir bölmeye giriyor. İnsan müdahalesi olmadan otomatik çalışan sistem bitik bataryayı çıkararak, dolu olarak bekletilen şarj edilmiş bataryayı 30 saniyede araca monte ediyor.



Bazı üreticiler bu tür istasyonların çok maliyetli olduğunu, kullanıcıların menzil kaygısını çözmek için asıl yatırım yapılması gereken alanın hızlı şarj istasyonları olduğunu belirtiyor. Ama yine de bu teknoloji üzerinde çalışan ve yatırımlar yapan birçok şirket var. Benzersiz bir şarj çözümü sunan bu sistem dünyada nasıl ilerler, ülkemizde de kullanıma girer mi bunu zaman gösterecek.