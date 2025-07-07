Dev geri çağırma... Stellantis'in araçları etkilendi

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi yaptığı açıklamada, şanzımanla ilgili endişeler nedeniyle yaklaşık 1.2 milyon Stellantis'in Ram kamyonunu kapsayan bir geri çağırma sorgusu açtığını söyledi.



Oto güvenlik düzenleyicisi, etkilenen araçların fren şanzıman vites kilidi ile ilgili sorunlar sergilediğini ve bunun da araçların kaymasına yol açabileceğini söyledi.



NHTSA, Erken Uyarı Raporlama programı aracılığıyla 14 araç sahibi şikayeti ve altı ölüm ve yaralanma raporu aldığını söyledi.