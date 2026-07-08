Dijital doğrulama ile "doğru yol aldığınızdan" emin olun

Anında ve hızlı erişim imkanı tanıyor

Otorapor 'un müşteri güvenliğini tesis ve aracın istismarına karşı devreye aldığı Otorapor Go uygulaması da bu süreçte devreye giriyor. Kurumun dijital sistemleri, araç ekspertiz süreçlerini tamamen dijitalleştirerek raporlara anlık erişim, güvenli saklama ve kolay doğrulama imkanı sunuyor. Söz konusu uygulama dijital deneyimi daha da genişletmiş durumda. Otorapor Go uygulaması üzerinden Dijital rapor erişimine yani, bayilerde yapılan analiz sonuçlarını anında telefonunuzda görüntüleyebilir ve dilediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. QR Kod ile Kaydetme ile fiziksel rapordaki QR kodu uygulama ile okutarak raporu dijital ortamda ömür boyu ücretsiz saklayabilirsiniz. Hızlı Randevu kanalıyla da en yakın bayiyi seçerek uygulama üzerinden hızlıca randevu oluşturabilmeniz mümkün. Uygulama aynı zamanda özel kampanyalar, indirimler ve paketlerden de haberdar ediyor.

Dijital ortam güvenliği

Dijital Sertifika ve Garanti Ekspertiz işlemi sonunda, seçilen pakete göre dijital ortamda da geçerliliği olan garanti sertifikaları düzenleniyor. Kaporta/Boya Garantisi şeklinde hatalı bilgilendirme durumunda oluşacak değer kaybını 1 yıl veya 1000 km süreyle teminat altına alınabilmesi söz konusu. Mekanik Garanti bünyesinde belirli paketlerde motor ve mekanik aksam için kullanım sırasında oluşabilecek arızalara karşı koruma sağlanıyor. Sorgulamak istenen bir plaka veya şasi numarası varsa, Otorapor Go uygulaması indirilerek veya web sitesi kullanılarak hemen kontrol edebilmeniz mümkün.