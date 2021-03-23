Dikkat çekici tasarımıyla gelen elektrikli bisiklet

Avustralya merkezli Ryuger Bikes tarafından tasarlanan elektrikli bisiklet görünümüyle dikkat çekiyor.

Eidolon BR-RTS, adlı model karbon gövdesiyle 19 kilogram gibi oldukça hafif bir elektrikli bisiklet.

Bisiklette dışarıdan bakıldığında görünmeyen gövde içine gizlenmiş süspansiyon sistemleri bulunuyor.

Model, Shimano Steps e8000 elektrik motoruyla 250W güç ve 70 Nm tork üretebiliyor. Bisikletin maksimum hızı ise yasal limitler çerçevesinde 25 kilometre ile sınırlı.

Firma tarafından iki farklı renk seçeneğiyle üretileceği açıklanırken fiyatı hakkında henüz bir bilgi verilmedi.