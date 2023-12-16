Doğuş Oto, akıllı filo yönetim sistemi D-One'ı tanıttı

Doğuş Oto’nun kendi ekipleri tarafından oluşturulan yeni markası D-One, müşterilerine bağlantılı araç teknolojisi ile filo yönetiminde daha kapsamlı ve yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor. Bu sistem, anlık verilerin yanı sıra belirsizliklere karşı esnek ve sürdürülebilir çözümler sunarak, bir araç takip sisteminden öte, kullanıcıların filo yönetiminde dijital bir altyapı ile desteklenmesini sağlıyor.



Bağlantılı araçlardan alınan telematik veriler sayesinde, araçların performansını detaylı bir şekilde izleyerek, sürüş alışkanlıklarını, hız profillerini, yakıt tüketimini ve bakım gereksinimlerini analiz etmeye olanak tanıyor. Şirketler için öncelikli konulardan biri olan çalışan güvenliğine de katkı sunan D-One, sürücü davranışlarını izlemede yardımcı olarak sürüş eğitimi ve güvenlik tedbirleri alınabilmesi için içgörü sağlıyor.

D-One sunduğu hizmetlerle günümüzün en önemli gündemlerinden biri olan sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor. D-One’ın yakıt takibi, araç kullanım alışkanlıklarını analiz ederek daha az yakıt tüketilmesi için gerekli veriyi sağlıyor ve verimli kullanımla ilgili kullanıcıları bilgilendirerek şirketlerin karbon ayak izi hedeflerine ulaşmasına katkı sağlıyor.



Bir diğer özelliğiyle D-One, şirket içindeki ortak kullanıma açık olan araçların daha verimli bir şekilde kullanılmasına destek vermek amacıyla araç paylaşım uygulamasını da müşterilerine sunuyor.