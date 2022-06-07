Doğuş Otomotiv 2.4 milyon dolar yatırımla yenilenebilir enerjiye adım attı

Doğuş Otomotiv, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını artırmaya devam ediyor.



Elektrik tüketimini temiz enerji ile karşılamak için geçtiğimiz yıl harekete geçen şirket, kendi elektriğini üretmek amacıyla 2.4 milyon Dolar yatırımla güneş enerjisinden elektrik üreten sistem kurdu.



Doğuş Otomotiv’in Şekerpınar’da yer alan Lojistik Merkezi’nin çatısına kurulan güneş enerjisi panellerinin yıllık enerji üretim miktarı 5.104 MWh olacak. 19 bin metrekare alana kurulu 7 bin 956 adet güneş paneli Lojistik merkezimizin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 115’ini karşılayarak kullandığından daha fazlasını üretecek.



Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, İklim değişikliğini finansal bir risk kabul eden ve bu politikasını ilk açıklayan şirketlerden biri olarak Doğuş Otomotiv’in orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejisinde çevresel farkındalığın önemini korumaya devam edeceğini söyledi. Ali Bilaloğlu, “Pandemi sonrası dönemde toplumların daha iyi koşullarda yaşaması, toplumsal dinamiklerin eskisine göre çok daha iyi bir şekilde yeniden inşa edilmesi, 2030’a kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ve iklim değişikliğiyle ilgili Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşılması için özel sektörün rolü belirginleşti. Biz de Doğuş Otomotiv olarak çevresel risklerimizi doğru yönetmek, risklerimizi fırsata dönüştürmek ve her bir çalışanımızın günlük iş yapma biçimini değiştirmek amacıyla harekete geçtik. 2021 yılında dünya standartlarında karbon emisyonu raporlamasına geçerek karbon pazarlarını izlemeye başladık. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaptık. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikamızı aldık. ISO 50001 Enerji Yönetimi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi ile tüm süreçlerimizi kapsayan ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikaları için çalışmalara başladık, 2022 yılında sertifikalarımızı almayı planlıyoruz.” Dedi.

YETKİLİ SATICILARI DA DAHİL EDECEK

“Başta yatırımcılarımız olmak üzere tüm kilit paydaşlarımızın en önemli beklentileri arasında ekolojik çevrenin korunması, kaynakların tasarruflu kullanılması ve sıfır atık uygulamaları yer alıyor” diyen Bilaloğlu, “Bizim için en önemli noktalardan biri de etki alanlarımızın tamamında bir rol model de olabilmek. Sadece genel merkezimizin değil, Türkiye genelindeki yetkili satıcılarımızın da kendi enerjilerini üretmelerini teşvik etmek istiyoruz. Programın ikinci ayağında yetkili satıcılarımızın da katılımıyla yaklaşık toplam 235 bin metrekare alanda güneş enerjisi panelleri kurmayı planlıyoruz. Yıllık enerji ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 97’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama potansiyelimiz var” diye ekleyerek çevresel farkındalığın değer zincirindeki önemini de vurguladı.