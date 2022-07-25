Doğuş Otomotiv DRIVE ödülleri sahiplerini buldu

Doğuş Otomotiv’in sekiz yıl önce hayata geçirdiği ve yetkili satıcılarının insan kaynakları alanında kurumsal yapıların etkinleştirilmesi ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı amaçlayan Drive projesi kapsamında düzenlenen “İnsan Kaynakları Ödülleri” üçüncü kez sahiplerini buldu.



Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyelerinin katıldığı tören, 52 farklı şehirdeki yetkili satıcıların sermayedarları, genel müdürleri ve insan kaynakları çalışanlarının katılımıyla online olarak düzenlendi. Törende Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ve Doğuş Otomotiv İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü Ela Kulunyar konuşma yaptı.

Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu

İNSAN KAYNAKLARINDA DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR



Drive departmanının kurulduğu 2014 yılından bu yana insan kaynakları alanındaki dönüşümü geliştirmeye devam ettiklerini belirten Ali Bilaloğlu “Geride kalan süre boyunca 3 bin 600’den fazla iş ilanı çıktık, 7 bine yakın adayla işe alım ve terfi süreçlerinde görüşme gerçekleştirdik, bin 800’den fazla işe alım gerçekleştirdik. 2021 yılında tüm yetkili satıcılarımızın eksiksiz katılımıyla Çalışan Bağlılığı Anketini yüksek bir tamamlanma oranıyla bu yıl ilk defa online olarak gerçekleştirdik. Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen tüm sektörler içerisinde yaşanan memnuniyet kaybının bayi teşkilatımızda daha sınırlı kalması ve sektörel bazda iyi bir noktada olmamız bizi mutlu etti. Gelişime açık alanlarda da sizlerin aldığı hızlı aksiyonlar için teşekkür etmek isterim” dedi



"YETİŞMİŞ VE İYİ İNSAN KAYNAĞINA SAHİBİZ"



Kurumsallaşmanın bir şirketin sürdürülebilir olması için hayati önem taşıdığına değinen Bilaloğlu, bu konuda insan kaynakları stratejisi ve yönetiminin işin bel kemiğini oluşturduğunu belirtti. Doğuş Otomotiv ailesi olarak, sektörde yetişmiş ve iyi insan kaynağına sahip olduklarının altını çizen Bilaloğlu, “Bugün, pek çok konuda öncüysek, global standartlarda parmakla gösterilen işlere imza atıyorsak, bunun en temel nedeni insan kaynağına verdiğimiz önem ve yatırımdır. DRIVE ekibimiz de kurulduğu ilk günden itibaren büyük bir özveriyle Doğuş Otomotiv vizyonunu tüm yetkili satıcı teşkilatımıza aşılamıştır. Yetkili Satıcılarımız da bu misyonu canı gönülden desteklemiştir. İnsan kaynakları alanındaki çalışmalarını ilk günden beri genişleterek çalışanlarını olumlu etkileyen uygulamalar haline dönüştürmüştür; ben de gelişmeleri keyifle takip ediyor ve kendilerini yürekten kutluyorum” dedi.

Doğuş Otomotiv İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü Ela Kulunyar

"KADIN ÇALIŞAN SAYISINDAKİ ARTIŞ MUTLULUK VERİCİ"



İnsan kaynakları alanındaki yapılanmaya yetkili satıcıların gösterdiği uyumun ve Drive Akademi eğitimlerine gösterilen ilginin son derece olumlu olduğunu belirten Doğuş Otomotiv İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü Ela Kulunyar, “Kadın çalışan sayımızın kurulduğumuz günden bugüne yüzde 18 artarak, yüzde 20’lerin üzerine ulaşması da bizi çok mutlu etti. Yine çok önemli bir gelişme olarak gördüğümüz; yetkili satıcılarımızda İnsan Kaynakları alanına özel çalışan arkadaşlarımızın sayısı bugün 40’a yaklaştı. Tüm bu olumlu gelişmelerde çok büyük katkısı olan siz değerli iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Törende daha sonra Drive İnsan Kaynakları Ödülleri’ni kazanan yetkili satıcılar, Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcılar İnsan Kaynakları Geliştirme Müdürü Emre Atasayar tarafından açıklandı. Yetkili satıcıların yıl içerisinde, ‘Drive İşe Alım ve Terfi Süreç Uyumu’, ‘Çalışan Devir Oranı’, ‘Drive Akademim Eğitim İzlenme ve Katılım Oranı’, ‘Çalışan Bağlılığı Araştırması Sonuçları’ ve ‘İnsan Kaynakları Çalışanı Bulundurma’ olmak üzere 5 farklı kriterde gösterdikleri performansların değerlendirilmesiyle, en yüksek puanı alan 3 yetkili satıcı, iki farklı kategoride ödüle layık görüldü.



Drive İnsan Kaynakları Ödüllerinin ilk kategorisi olan ‘İnsan Kaynakları Üstün Başarı Ödülleri’nin sahipleri Opat Otomotiv, Mercan Otomotiv ve Erel Otomotiv olurken, ‘İşveren Markasında Fark Yaratanlar’ kategorisinde ise Acarlar Otomotiv, Öztürk Auto Otomotiv ve Vimsa Otomotiv ödüle layık görülen yetkili satıcılar oldular.