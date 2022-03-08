Doğuş Otomotiv elektrikli araç yatırımlarını artırıyor: 8.7 milyon euroluk kredi

Doğuş Otomotiv, iklim değişikliği ile ilgili önceliklerine bağlı olarak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları taahhütleri arasında yer alan elektrikli araç yatırımlarına devam ediyor. HSBC Bank A.Ş. ile imzalanan kredi sözleşmesi yeşil finansman alanında da otomotiv sektörünün Türkiye’deki ilkleri arasında yer alıyor.



Doğuş Otomotiv'in kullandığı, 2 yıl vadeli 8 milyon 750 bin euro tutarındaki Yeşil Finansman Kredisini distribütörlük faaliyetlerini yürüttüğü Porsche markasının tamamen elektrikli Taycan modellerinin ithalat finansmanında kullanacak.

Sürdürülebilirliğin diğer alanlarının olduğu gibi finansal bir risk olarak gördükleri iklim değişikliğinin de öncelikli konuları arasında yer aldığını ifade eden Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "İklim değişikliği, atık yönetimi, enerji ve su yönetimi ile çevre dostu araçlar ekolojik çevrenin sürdürülebilirliği için Doğuş Otomotiv’in belirlediği ve taahhütte bulunduğu öncelikli konular. Stratejik sürdürülebilirlik yönetimi yaklaşımımızda önemli yer tutan çevre dostu araçların ülkemizde sayısının artması yönündeki hedeflerimiz ve planlarımız, sadece iş süreçlerimizi ve bayi ağımızı bu yaklaşıma entegre etmekle kalmıyor, finansman yaratırken de sürdürülebilirliği ön planda tutmamızı gerektiriyor. 2 yıl vadeli kredi ile ürün portföyümüzde elektrikli araçların payını artırmayı hedefliyoruz” dedi.



"TÜM ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER İÇİN ALTYAPI TESİS ETMEDE DE DEĞERLENDİRECEĞİZ"



Porsche’nin Türkiye’de tüm elektrikli otomobiller için şarj ağı kuran ilk otomobil markası olduğunu hatırlatan Bilaloğlu, "Porsche’nin yüzde 100 elektrikli ve çevreci modeli Taycan, Türkiye’nin en çok satan elektrikli modellerinden biri. Bu finansmanla elektrikli araçlardaki payımızı da artıracağımıza inanıyorum. Ancak asıl önemli hamle, tüm elektrikli otomobiller için ülke genelinde yaptığımız yatırımla hayata geçirdiğimiz şarj istasyonu sayısını artırmak" ifadelerini kullandı.

200 İSTASYON HEDEFİ



Türkiye’nin elektrikli araç ekosisteminin gelişimine önemli katkı sağladıklarını ifade eden Bilaloğlu, "Müşterilerimiz ve tüm elektrikli araç kullanıcıları için hali hazırda Doğuş Oto Kartal’a kurduğumuz 320kW’lık Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonu dahil, Türkiye genelinde 117 adet şarj istasyonumuz mevcut. Bu haliyle Porsche, Türkiye’de bir şarj ağına sahip olan ilk otomobil markası ve en büyük şarj operatörlerinden biri. Kendi öz kaynaklarımız ve bu finansman desteğiyle birlikte 7 adeti yüksek hızlı şarj istasyonu olmak üzere istasyon sayımızı da 200’e çıkarmak hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.

Türkiye’deki ilk batarya onarım merkezinin de Porsche markası tarafından hayata geçirildiğini belirten Ali Bilaloğlu, "Türkiye’deki müşterilerimizin yanı sıra, Porsche Doğu Avrupa bölgesi gibi birçok ülkeye servis sunan Türkiye’nin ilk batarya onarım merkezini 2021 yılında Doğuş Oto Kartal’da hizmete açtık. Bu anlaşma, yeni batarya onarım merkezleri kurmak yönündeki çalışmalarımıza da pozitif etki edecek” diye bilgi verdi.



HSBC’nin sürdürülebilirlik finansmanı konusunda sektöre öncülük ettiğini vurgulayan HSBC Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Caner Işlak, “Sürdürülebilirlik ve Net Sıfır Karbon hedefi bankamızın stratejik önceliklerinden biri. İklim değişikliği ile mücadeleye sağlayabileceğimiz en büyük katkının müşterilerimizi “Sıfır karbon” hedefleri doğrultusunda desteklemek olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, Kurumsal Bankacılık olarak müşterilerimize 2020 yılından bu yana yaklaşık 184 milyon dolar kredi sağladık. Ek olarak 500 milyon dolarlık sürdürülebilirlik endeksli tahvil işleminde de eş talep toplayıcı olarak yer aldık. Elektrikli araçların ve bu araçlara erişim için finansman olanaklarının Türkiye’de yaygınlaşması ülkemizin daha düşük karbon ekonomisine geçişini destekleyecek ve hızlandıracak kritik adımlar. Bu alandaki global uzmanlığımız ve geniş yatırımcı ağımızla müşterilerimizin daha düşük karbon ekonomisine geçişlerinde yanlarında tercih ettikleri çözüm ortağı olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.