Doğuş Otomotiv geleneği devam ettirdi

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) düzenlediği 14. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen “Kurumsal Yönetim Ödülleri” sahiplerini buldu.

Doğuş Otomotiv, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip 3. Şirket oldu. 2018 yılından bu yana listede ilk üç sırada yer almayı başaran Doğuş Otomotiv, böylece geleneğini sürdürmüş oldu.



Bu yıl 12’ncisi düzenlenen ödül organizasyonunda, BİST’te yer alan şirketlerin bir önceki yıl içinde elde ettikleri “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları” temel alınarak yapılan değerlendirmeye göre Doğuş Otomotiv 97 puanla ‘En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’na sahip üçüncü şirket oldu.



Doğuş Otomotiv daha önce de TKYD tarafından, 2016 ve 2017 yıllarında ‘Yönetim Kurulu Kategorisinde En Yüksek Derecelendirme Notuna Sahip Şirket’ ödülüne layık görülmüştü.