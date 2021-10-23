Doğuş Otomotiv Plus, Galataport'ta açıldı: Otomotiv dünyasına dijital ve sanatsal bakış

Doğuş Otomotiv İstanbul’un yeni cazibe merkezi Galataport’ta açtığı Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nde distribütörlüğünü yaptığı markaların yeni modellerinin yanı sıra gelecek, sürdürülebilirlik ve inovasyonla ilgili öngörülerini ziyaretçilerine sunuyor.

"OTOMOTİVE BİR ARTI DEĞER SUNUYORUZ"



Müşteri deneyim merkezi hakkında bilgi veren Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "Galataport sadece bir üyesi olmaktan gurur duyduğumuz Doğuş Grubu için değil, ülkemiz için de yepyeni bir değer. Bu değer sadece kültür ve sanat dünyamızın değil, daha birçok alanın da buluşmasına, yeni fikirlerin gelişmesine olanak sağlayacak çok kapsamlı bir merkez olacak. Biz de Doğuş Otomotiv olarak bu merkezde yerimizi aldık. Doğuş Otomotiv Plus adını verdiğimiz yeni bir deneyim merkeziyle Galataport’tayız. İsminde yer alan Plus ifadesiyle otomotive artı bir değer katma amacımızı ifade ediyoruz. Gerek temsil ettiğimiz markaların, gerekse Doğuş Otomotiv’in kurum kültürü haline gelen inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konusundaki çalışmalar ve gelecek öngörüleri ziyaretçilerimizle paylaşılacak ve farklı deneyimler sunulacak" dedi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ MERKEZİ



Doğuş Otomotiv, Galataport’ta hizmete aldığı Doğuş Otomotiv Plus ile yepyeni bir müşteri deneyimi sunuyor. İstanbul’un yeni buluşma noktası Galataport içinde yer alan Müşteri Deneyim Merkezi, Türkiye’de distribütörlüğünü üstlendiği markalara ait ürünlerin tasarım dilini, markaların gelecek hedeflerini teknoloji, sanat ve sürdürülebilir bir bakış açısıyla harmanlayarak yepyeni bir müşteri deneyimi sunuyor.



Yüksek teknoloji ile donatılan merkezde 3 dev ekranda ziyaretçiler diledikleri otomobilleri konfigüre edebiliyor. 3 boyutlu gözlüklerle otomobilleri en ince ayrıntısına kadar inceleme fırsatı buluyorlar. Doğuş Otomotiv, temsil ettiği markalar Audi, Porsche, Volkswagen ve SEAT markalarının efsaneleşmiş modellerini ve müzelerinden eşsiz koleksiyon parçalarını bu showroom’da belirli dönemlerde sergileyecek. Sadece fuarlarda sahne alan konsept otomobiller de Türkiye’deki otomobil severlerle bu alanda buluşacak. Satış ve satış sonrası hizmetler konusunda her türlü bilginin verileceği deneyim merkezi haftanın 7 günü hizmet verecek. Showroom’un ilk ziyaretçisi ise belirli bir süreliğine Audi Q8 olacak.

OTOMOBİL DÜNYASINA SANATSAL DOKUNUŞ



Doğuş Otomotiv’in kurum kültürü içerisinde önemli bir yer alan sürdürülebilirlik anlayışı showroomlarına da yansımaya devam ediyor. Doğuş Otomotiv Plus, marka işbirliklerinin yanı sıra, güzel sanatlar fakülteleri, kültür-sanat vakıf, dernek veya kuruluşlarıyla geliştireceği projeleri ve deneyimleri misafirleriyle paylaşmayı, geri dönüştürülebilir materyallerle yapılmış endüstriyel araç tasarımlarını hayata geçirmeyi planlıyor. Elektrikli ve micro mobilite kullanımının dahil edileceği şehir içi ulaşım projeleri gibi workshoplar, sektör buluşmaları gibi çalışmalarla geleceğe yön veren bir tanıtım merkezi olmayı hedefliyor.