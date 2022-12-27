Doğuş Otomotiv yeni yönetim merkezine geçiyor

Pandeminin başından itibaren esnek çalışma modellerini iş süreçlerine hızla adapte eden Doğuş Otomotiv, yeni yılla birlikte yeni çalışma modeline geçiyor. Doğuş Otomotivliler, yeni modelle birlikte haftada 3 güne kadar uzaktan çalışabilecekler.



YENİ MODEL, YENİ BİNADA BAŞLIYOR



2022 yılında başladığı bina yatırımının tamamlanmasıyla birlikte Doğuş Otomotiv’in genel merkezi lojistik ve eğitim binaları ile aynı kampüse taşınmış oluyor.



Planlanan yeni modelde, ofiste çalışılan günler için kaynak tüketiminde optimum yönetim sağlamak, ofislerde çalışan kişi sayısına bağlı olarak yemek ve ulaşım gibi hizmetleri koordine etmek amacıyla farklı ofislere rezervasyon imkanı sağlayan Microsoft Teams’e entegre çalışan ORA Ofis Rezervasyon Sistemi devreye alındı. Tüm toplantı ve yönetici odalarının kablosuz bağlantı teknolojisiyle çalıştığı binada tüm katlarda ortak çalışma alanları ve sosyal alanlar da yer alıyor. Tüm mekanik sistemler su ve elektrik tasarrufu için otomatize edilmiş durumda.

ATIK YÖNETİMİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ



Doğuş Otomotiv’in sürdürülebilirlik stratejisi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda 2022 Haziran ayında 2.4 milyon dolar yatırımla devreye aldığı güneş enerjisi sisteminden Lojistik ve Yedek Parça Binası’nın yanı sıra, Eğitim ve yeni Genel Merkez Binası da yararlanacak.



Elektrik enerjisi tamamen güneşten elde edilirken aynı zamanda yeni hibrit çalışma modelinin devreye alınmasıyla birlikte kaynak tüketimi azaltılması sayesinde yılda 1.063 ton CO2 salımı tasarrufu yapılması hedefleniyor.

ÇÖP KOVALARI YERİNE ATIK KUTULARI



Yeni binaya geçişte sıfır atık sistemi ilkeleri doğrultusunda kişisel çöp sepetleri kaldırıldı ve her departmana özel atık kutuları (geri dönüştürebilir olanlar ve olmayanlar) belirli alanlara yerleştirildi.



Ayrıca, bir çalışanın önerisinden yola çıkarak, bir adet tekstil geri dönüşüm kumbarası Çayırova Belediyesi iş birliğinde kampüse yerleştirildi. Yemekhane ve kafeteryada yemek hazırlık öncesi ve sonrası oluşan organik atıkların toplandığı kompost makinasıyla yılda 960 kilo organik atığın doğaya geri kazandırılması da hedefleniyor.