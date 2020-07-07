Doğuş Otomotiv'in 11. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

Doğuş Otomotiv, 2019 yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Ana teması "Değerleri Yeniden Tanımlayan Dünya ve İlhamı Sürdürülebilirlik Olanlar" olarak belirlenen rapora göre, şirket, toplumsal kalkınma, atık yönetimi ve ekolojik çevrenin korunması uygulamalarıyla önemli gelişmeler kaydetti.

Atık Yönetimi ile ilgili süreçler doğrultusunda 8 bin 143 ton CO2 salınımı engellendi, lojistik operasyonlardan kaynaklanan karbon emisyonları geçen yıla göre yüzde 42,7 azaltıldı, akü geri kazanımı ile 713 bin kWh enerji tasarrufu sağlandı. Bu rakam 3 bin 407 hanenin elektrik tüketimine denk geliyor.

Kâğıt/karton atığın geri dönüşümüyle 5 bin 360 adet ağacın kesilmesi önlendi.

"İş'te Eşitlik" uygulamaları ile kadın çalışan sayısının geçtiğimiz yıl yüzde 32’ye çıktığı Doğuş Otomotiv’de bu rakamın 2025 yılında yüzde 40’a yükselmesi hedefleniyor.



Otomotiv sektöründe, kendi kategorisinde uluslararası standartlarda 11 yıldır sürdürülebilirlik raporu yayınlayan dünyadaki ilk ve tek şirket olan Doğuş Otomotiv, 2019 yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.



Doğuş Otomotiv’in 2019 yılında çevre ve toplumsal kalkınma, etik ve yönetişim alanlarında geliştirdiği uygulamalar ve hedeflerinin yer aldığı raporda ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında yer alan hedeflere uygunluk da detaylı biçimde aktarılıyor. Bu yıl raporlama dönemine denk gelen küresel Covid-19 salgını ile ilgili şirkette risk yönetimi açısından neler yapıldığına da yer veriliyor.



ALİ BİLALOĞLU: DEĞER YARATMA VE ÜRETME KÜLTÜRÜ DEĞİŞİYOR



Sürdürülebilirlik vizyonuyla şirketin geleceğini yeniden tasarladıklarını vurgulayan Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, “Değer ’yaratma’ ve ‘üretme’ kültürü değişiyor. Bu nedenle Doğuş Otomotiv olarak değer kavramını yeniden tanımlayarak sürekli izleyen, ölçen, değerlendiren, öğrenen ve tüm paydaşlarıyla şeffaflık ve hesapverebilirlik ilkeleri üzerine inşa edilen bir değer anlayışıyla, hızla değişen dünyaya uyumu öncelikli kabul ederek ilerlemeyi hedefliyoruz” dedi.



3 BİN 407 AİLENİN ELEKTRİK TÜKETİMİNE EŞDEĞER TASARRUF



Yıl içerisinde devreye aldığı uygulamalarla çevresel birçok fayda sağlayan Doğuş Otomotiv, atık yönetimi sayesinde son 5 yılda 34 bin tondan fazla karbondioksit salınımını önledi. 2019 yılında akü geri kazanımıyla, 3 bin 407 ailenin 1 aylık elektrik tüketimine eşdeğer miktarda, toplam 783 bin 550 kWh enerji tasarrufu sağladı.

Geri kazanıma gönderilen 508 bin 508 kilogramlık atık akü sayesinde Şirket, 305 bin 105 kg. kurşun ve 50 bin 851 kg. plastiğin geri kazanımını sağlarken, 101 bin 702 kg. asitli suyun nötralizasyonuyla çevreye zarar vermesinin önüne geçti.

Geri kazanıma yollanan 315 bin 280 kilogram kâğıt/karton atığın geri dönüşümüyle 5 bin 360 adet, 222 bin 620 kilogram ahşap ambalajın geri dönüşümüyle ise 666 adet ağacın kesilmesinin önlendiği bilgisinin yer aldığı raporda, lojistik operasyonlardan kaynaklanan CO2 emisyonlarını geçen yıla göre yüzde 42,7 azaltıldığı da açıklandı.

KADIN ÇALIŞAN SAYISI YÜZDE 32’YE YÜKSELDİ



“İş’te Eşitlik” programı ile hem kadın çalışan sayısını artırmayı hem de karar mekanizmalarında daha etkin hale gelmelerini amaçlayan Doğuş Otomotiv, 2019 yılında da kadın çalışan oranının artırılması için yapılan çalışmalara devam etti. Geçtiğimiz yıl kadın çalışan oranını yüzde 32’ye, yönetim kurulundaki kadın oranını da yüzde 50’ye yükselten Doğuş Otomotiv, kadın çalışan oranını 2025 yılına kadar yüzde 40’a yükseltmeyi hedefliyor.



15 YILDIR TRAFİK HAYATTIR DİYOR



Raporda Doğuş Otomotiv’in toplumsal katılım platformu Trafik Hayattır ile trafikte güvenlik konusunda farkındalık sağlamaya devam ettiği bilgisi de yer aldı. 2019 yılında 15. yılını kutlayan Platform, Trafik Güvenliği Uzaktan Eğitimlerine de yıl boyunca devam etti. Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) tavsiye ettiği “Sosyal Seçmeli Ders” kategorisindeki uzaktan eğitim, trafik güvenliği içeriğiyle üniversite SCORM sistemine dahil edilen ilk kurumsal sorumluluk programı oldu ve bugüne kadar 14 üniversitede 25 binden fazla öğrenciye ulaştı. Değişen teknoloji ve medya tüketim trendlerini analiz eden platform, geçtiğimiz yıl sosyal medya ve dijital platformlarda aktif olma stratejisi izledi.

En yüksek takipçi sayısına sahip farkındalık programı olan Trafik Hayattır! Platformu’nun Facebook hesabı 154 bin 780 takipçiye, Instagram hesabı ise 16 bin 676 takipçiye ulaştı.

RAPORA DAHİL OLAN YETKİLİ SATICI SAYISI 24’E, TEDARİKÇİ SAYISI İSE 27’YE ULAŞTI

Doğuş Otomotiv sürdürülebilirlik konusunda 2019 yılında da Yetkili Satıcı ve Servisleri ile tedarikçilerini sürece dahil etmeye devam etti. Rapora dahil olan 11 yeni şirket ile tedarikçilerin sayısı 27’ye, Yetkili Satıcı ve Servis sayısı ise 24’e ulaştı. Rapora göre 2019 yılında katılan Yetkili Satıcı ve Servisler, tüzel kişilik olarak tüm Bayi ağının yüzde 40’ına ulaştı. İştiraki olan Doğuş Oto ile birlikte bu oran yüzde 73’u buluyor.

Rapora ilişkin detaylı bilgi için:

https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlari-2019

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