Dördüncü nesil Skoda Superb, Kasım ayında tanıtılacak

Yeni Superb, globalde 150-265 PS arasında güçlere sahip üç benzinli, iki dizel ve bir plug-in hibrit motor seçenekleriyle sunulacak. İlk kez mild hibrit bir motorla donatılacak Superb modelinde, plug-in hibrit versiyon 100 kilometrenin üzerinde sıfır emisyonlu menzili sağlayacak.



Yeni Superb, 10 hava yastığı ve birçok asistan sistemiyle her zamankinden daha yüksek güvenlik seviyesiyle tercih edilebilecek. Yüksek verimlilik ve performans sağlayan motorlarla donatılacak olan Superb’de, tüm modeller DSG otomatik şanzıman ile sunulacak. Yeni nesilde önemli değişimlerden biri, vites kolunun direksiyon kolonuna taşınması olacak. Bu sayede orta konsol alanında daha fazla alan açılarak konfor ve saklama alanı elde ediliyor.

Arka ışıklandırma grubu daha ince hale getirildi ve yeni kristal unsurlarla birleştirildi. Full LED Matrix farların altıgen modülleri ise, Crystallinium adı verilen renkli bir kristal elementle tamamlandı.



Aks aralığı korunan Yeni Skoda Superb, önceki nesle göre daha uzun ve yüksek olarak tasarlandı. Bu sayede tüm yolcular için baş mesafesi artarken bagaj hacmi de sedan için 645 litre, Combi için 690 litre oldu. İlk modern nesil 2001-2008 yılları arasında sunuldu ve 137 bin adetlik satışa ulaştı. İkinci nesil Superb 2008-2015 yılları arasında üretildi. İlk kez Combi versiyonu da bu nesilde sunulan Superb, 618 bin adetlik satış başarısına ulaştı. 2015 yılından bu yana üretilen üçüncü nesil ise, toplam Superb satışlarını 1 milyon bandının üzerine taşıdı. Mayıs 2023 verilerine göre üçüncü nesil Superb satışları 805 bin adedi aştı. Dünya çapında tüm modern Superb nesillerinin toplası ise 1 milyon 560 bin adet oldu.



Kasım ayında tanıtılacak yeni nesil Superb, Slovakya’da Bratislava fabrikasında üretilecek.