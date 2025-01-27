Dört araçtan biri hurda
Türkiye'deki araç parkı yaşlanıyor. Ortalama otomobil yaşı 15'e yaklaştı. Trafikteki her dört araçtan biri hurda yaşının üzerinde seyrederken, yeni otomobillerin oranı da geriliyor.
Düşen alım gücü otomobillerin yenilenmesini zorlaştırıyor, Türkiye'nin araç parkı yaşlanıyor.
Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, 2017'de 12,4 olan ortalama otomobil yaşı, 2024'te 14,2'e yükseldi.
0-5 yaş arası otomobillerin toplamdaki payı 7 yıl önce yüzde 34,3 seviyesindeydi. 2024'te bu oran yüzde 24,5'e indi.
6-10 yaş arası otomobillerin payı yüzde 17,2'den yüzde 20,2'ye yükseldi. 11-15 yaş arası otomobillerin payı ise yüzde 12,4'ten yüzde 17,7'ye çıktı. 16-20 yaş arası otomobillerin payı yüzde 13,3'ten yüzde 12'ye geriledi.
Hurda olarak tabir edilebilecek 21 ve üstü yaş araçların payı da 3 puan yükseliş kaydetti.
Hurda araçların payı 2017'de yüzde 22,8 iken 2024'te yüzde 25,6 oldu.
Trafikteki toplam 16 milyon 232 bin aracın 4 milyon 160 bini hurda yaşında... 3 milyon 970 bini 0-5 yaş arası, 3 milyon 286 bini 6-10 yaş arası araçlardan oluşuyor.
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