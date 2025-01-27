Dört araçtan biri hurda

Düşen alım gücü otomobillerin yenilenmesini zorlaştırıyor, Türkiye'nin araç parkı yaşlanıyor.



Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, 2017'de 12,4 olan ortalama otomobil yaşı, 2024'te 14,2'e yükseldi.



0-5 yaş arası otomobillerin toplamdaki payı 7 yıl önce yüzde 34,3 seviyesindeydi. 2024'te bu oran yüzde 24,5'e indi.

6-10 yaş arası otomobillerin payı yüzde 17,2'den yüzde 20,2'ye yükseldi. 11-15 yaş arası otomobillerin payı ise yüzde 12,4'ten yüzde 17,7'ye çıktı. 16-20 yaş arası otomobillerin payı yüzde 13,3'ten yüzde 12'ye geriledi.



Hurda olarak tabir edilebilecek 21 ve üstü yaş araçların payı da 3 puan yükseliş kaydetti.



Hurda araçların payı 2017'de yüzde 22,8 iken 2024'te yüzde 25,6 oldu.



Trafikteki toplam 16 milyon 232 bin aracın 4 milyon 160 bini hurda yaşında... 3 milyon 970 bini 0-5 yaş arası, 3 milyon 286 bini 6-10 yaş arası araçlardan oluşuyor.

