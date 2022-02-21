DS Automobiles’in sedanı DS 9, Türkiye'de satışa çıktı

DS Automobiles’in premium büyük sedanı DS 9, Türkiye'de satışa çıkıyor.

DS 9’un ön kısmı markanın tasarım dilini sürdürürken, eğimli fastback tarzı tavan çizgisi DS 9’aerodinamik bir görünüm katıyor.

4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümde de geniş bir yaşam alanı sağlıyor.



DS 9, Performance Line, Rivoli+ ile Opera donanım seviyeleri ve 1 milyon 320 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

LÜKS İÇ MEKAN

DS 9’un iç mekanında Nappa Deri kaplamalı orta konsol ve saat kayışı tasarımlı koltuk döşemeleri ile Clous de Paris işlemeleri, inci dikişleri gibi detaylar dikkat çekiyor.

Araçta hem ön hem de arka yolcular için ısıtmalı, soğutmalı ve masaj özellikli koltuklar tercih edilebiliyor. Açılır cam tavan ise tüm donanım seçeneklerinde standart olarak sunuluyor.

510 litrelik bagaj hacmine sahip olan model standart donanımda elektrikli bagaj kapağı ve eller serbest erişimini sunuyor.

Aracın orta konsolunda Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip 12 inçlik multimedya ekranı yer alırken, 12 inçlik dijital gösterge paneli bulunuyor.

DS 9, her tekerleğin zemin bozukluklarındaki hareketinin bağımsız şekilde kontrol edilmesine olanak sağlayan DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, yarı otonom sürüş imkanı sunan DS DRIVE ASSIST, otonom park yardımcısı DS PARK PILOT gibi teknolojileri kullanıcılarına sunuyor.

Puretech 225 isimli 1,6 litre turbo beslemeli 225 BG ve 300 Nm azami tork sunan motor seçeneği ile piyasaya sunulan model, 0-100 hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlıyor.

Elektronik olarak sınırlandırılan araç, 236 km/saat azami hıza kadar sekiz ileri oranlı EAT 8 tam otomatik şanzımana sahip.

DS 9, karma koşullarda 5,7 lt/100 km yakıt tüketimi vedediyor.

