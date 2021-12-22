Ducati'nin elektrikli motoru ilk kez piste çıktı

Otomotiv firmaları gibi motosiklet üreticileri de elektrik dönüşümüne hız verdi.

Bu akıma kapılan motosiklet dünyasının efsane markalarından Ducati de yarış pistlerine özel geliştirdiği elektrikli motosikletini ilk kez piste çıkardı.

Görüntülerde elektrikli motor tasarım olarak normal yarış motorlarından farklı görünmüyor. Henüz prototip aşamasında olan ve Ducati V21L olarak adlandırılan modelin en büyük farkı egzoz sisteminin olmaması.



Resmi değeleri henüz paylaşılmayan modelin gövdesi karbon fiber ağırlıklı olarak tasarlanmış.

KAWASAKİ DE ÇALIŞIYOR



Ducati gibi bir başka motosiklet devi Kawasaki de geleceği elektrikte görüyor.



Japon motosiklet üreticisi Kawasaki'den yapılan açıklamaya göre firma, elektrikli segment dahil çevre dostu modellere geçmeyi planlıyor.



Bu kapsamda 2025'e kadar hibrit dahil batarya ile çalışan 10 model piyasaya sürecek Kawasaki, 2035 yılına kadar motosikletlerinin çoğunu elektrikli olarak üretecek.



2022'DE EN AZ ÜÇ MODEL



Milan Motosiklet Fuarı'nda açıklamalarda bulunan marka CEO'su 2022 yılında 3 farklı elektrikli motosikleti satışa sunacaklarını duyurmuştu.