Dünya Çin'e, Çinliler Japon otomobillerine hayran

Rekabetin yoğun olduğu Çin pazarında zorlanan Japon otomobil üreticileri, Toyota ve Nissan için meyvelerini vermeye başlayan bir yaklaşımla, yerel zevklere göre uyarlanmış elektrikli araçlarla talihlerini döndürmeye çalışıyor.



Bir araştırma firmasına göre Toyota'nın bZ3X elektrikli spor aracı Mart ayında piyasaya sürülmesinden bu yana popülerliğini kanıtladı ve Nisan ayında en çok satan yabancı yeni enerji SUV'ları (EV'leri ve plug-in hibritleri içeren bir kategori) arasında yer aldı.



TOYOTA YİNE LİDER



Nisan ayı sonuna kadar yaklaşık 10.000 araç teslim edildi. Bu güçlü performans, Toyota'nın Çin'deki toplam yeni otomobil satışlarının geçen ay bir önceki yıla göre yüzde 21 artarak 142.800 adede ulaşmasına yardımcı oldu ve Toyota'yı Japonya'nın üç büyük otomobil üreticisi olan Toyota, Nissan ve Honda Motor arasında büyüme kaydeden tek şirket haline getirdi. Toyota'nın Çin'deki elektrikli araç satışları yüzde 84 artışla 9.400 adede ulaştı.



24 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ OLUYOR



bZ3X, Aion markası aracılığıyla elektrikli araç geliştirme deneyimine sahip olan ortak girişim ortağı GAC Group ile birlikte geliştirildi. Model, yerel otonom sürüş girişimi Momenta ile geliştirilen bir sürücü destek sisteminin yanı sıra sadece 24 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar şarj olabilen bir bataryaya sahip.



FİYATI UYGUN TUTULDU



Fiyatı da cazibesini artırıyor. En düşük fiyatlı model 109,800 yuan'dan (15,200 dolar) başlıyor ve Toyota'nın Çin'de piyasaya sürdüğü önceki elektrikli araçları olan bZ4X ve bZ3'ten önemli ölçüde daha ucuz.



NISSAN DA GÜÇLENİYOR



Çinli tüketicilerin tercihlerine uygun olarak tasarlanan Nissan N7'de buzdolabı, yapay zeka tabanlı duruş kontrolü ve masaj fonksiyonlarına sahip koltuklar gibi özellikler bulunuyor. Fiyatlar 119,900 yuandan başlıyor.



Dongfeng Nissan Binek Araç Genel Müdürü Isao Sekiguchi Nikkei'ye verdiği demeçte, "Japonya'da geliştirilen küresel stratejik modelleri yerelleştirmeye yönelik eski yöntemimizden uzaklaşarak otomobil üretim sürecimizi önemli ölçüde değiştirdik" dedi. Tasarım, geliştirme ve parça seçimi Nissan'ın Japonya'daki merkezi yerine ortak girişim tarafından gerçekleştirildi.



Çin'in otomobil pazarı, BYD gibi yerel elektrikli araç üreticilerinin teknik becerilerini geliştirmesi ve fiyatlarda dibe doğru bir yarış başlatmasıyla son yıllarda hızla değişti.



ELEKTRİKLİ ARAÇ KERVANINA JAPONLAR SONRADAN KATILDI



Elektrifikasyon trendine katılmakta geç kalan Japon otomobil üreticileri zorlandı. Toyota, Honda ve Nissan geçen yıl Çin'de toplam 3,3 milyon araç satışı gerçekleştirerek 2021 yılına göre yaklaşık yüzde 30'luk bir düşüş yaşadı ve Japon oyuncuların genel pazar payı bu dönemde yüzde 20,6'dan yüzde 11,2'ye geriledi.



Japon oyuncular 2022 yılı civarında yeniden toparlanmak amacıyla Çin için özel olarak tasarlanmış elektrikli araçlar geliştirmeye başladı ve bu araçlar nihayet bu yıl piyasaya çıktı.



HONDA FİYAT DÜŞÜRDÜ



Honda ortak girişimi Dongfeng Honda, Ye EV markası altındaki S7 SUV'un fiyatını, Mart ayında 259.900 yuan olarak piyasaya sürülmesinden sadece bir ay sonra, Nisan ayı ortasında 60.000 yuan düşürdü.



Toyota ve Honda'nın yeni modelleri gibi S7 de Çin'de Çin için geliştirildi. Ancak tüketiciler S7'yi Toyota'nın aynı dönemde piyasaya sürdüğü bZ3X'e kıyasla pahalı buldu. Honda'nın Çin satışları Nisan ayında yıllık bazda yaklaşık yüzde 40 düşerek Nissan'ın altında kaldı.



JAPONLAR, ÇİNLİ RAKİPLERİNİN GERİSİNDE



Toyota ve Nissan daha iyi durumda olsalar da, Çinli meslektaşlarının çok gerisinde kalmaya devam ediyorlar. BZ3X, Nisan ayındaki satışlara göre en iyi yabancı elektrikli araçlar arasında yer almasına rağmen, yerli modeller dahil edildiğinde genel olarak 20. sırada yer aldı.



Toyota, Huawei Technologies tarafından tasarlanan bir kokpit sistemine sahip yeni bir EV olan bZ7'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve Nissan ve Honda'nın da yolda olan başka modelleri var.