Dünya devi Toyota'dan korkutan açıklama

Toyota inişli çıkışlı bir yıla hazırlanırken, Japon otomobil üreticisi, küresel üreticilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kargaşasından korunmak için çabalaması nedeniyle kârda düşüş uyarısında bulundu.



Şirket Perşembe günü yaptığı açıklamada 31 Mart 2026'da sona erecek yıl için 3,8 trilyon Yen (26 milyar $) işletme geliri öngörürken, analistlerin 4,7 trilyon Yen olan beklentilerinin çok altında kaldı. Bu rakam, bir yıl önceki 4,8 trilyon Yen ve 2024 mali yılında herhangi bir Japon şirketi için tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5,35 trilyon Yen ile karşılaştırılıyor.



Temkinli görünüm, ABD, Japonya ve Çin'deki satışların istikrarlı bir şekilde toparlanmasıyla dördüncü çeyrekte kârın %0,3 artışla 1,1 trilyon Yen'e ulaştığı son mali yılın ılık bir şekilde tamamlanmasının ardından geldi.



Toyota, ABD gümrük tarifelerinin Nisan ve Mayıs aylarında kâra 180 milyar Yen'lik bir darbe vuracağını geçici olarak hesaba kattığını söyledi. Trump'ın sürekli değişen ticaret stratejisinden etkilenen otomobil üreticileri, bayiler ve otomobil parçaları tedarikçilerinin sayısı giderek artıyor.



Geçtiğimiz hafta Trump, ithal otomobilleri alüminyum ve çeliğe uygulanan ayrı gümrük vergilerinden muaf tutacak bir yönerge imzalayarak sektöre biraz rahatlama sağladı. Bu, ABD'de tamamlanmış otomobil üreten ve satan otomobil üreticilerinin Amerikan yapımı araçların değerinin %3,75'ine kadar bir mahsuplaşma talep etmelerine olanak tanıyan ayrı bir bildiri ile birlikte geldi.

ABD'DEKİ OPERASYONLAR TAM GAZ DEVAM EDECEK



Politika değişiklikleri birçok şirketin yatırım planlarını karmaşık hale getirirken, Toyota ABD'deki operasyonları söz konusu olduğunda yoluna devam edeceğini belirtti.



Bu arada, gümrük vergilerinin etkisiyle Nissan Meksika'da üretilen SUV'lar için ABD'ye sipariş vermeyi durdururken, Honda Civic'in hibrid versiyonunun üretimini Japonya'dan ABD'ye kaydırıyor. Mazda ise geçici bir önlem olarak ABD'de üretilen bir model tipinin Kanada'ya ihracatını durduracak.



ABD, Japonya'nın en büyük beş otomobil üreticisi için en büyük pazar konumunda. Bloomberg Intelligence'a göre geçen yıl Toyota'nın küresel satışlarının yaklaşık %23'ünü, Nissan'ın %28'ini ve Subaru'nun %71'ini oluşturdu. Japon üreticilerin geçen yıl ABD'de sattığı yaklaşık 5,9 milyon aracın yaklaşık yarısı ithal edildi.



Toyota da dahil olmak üzere başlıca Japon otomobil üreticileri, müşterilerin gümrük vergileri devreye girmeden ve potansiyel olarak otomobil fiyatlarına binlerce dolar eklemeden önce alımları kilitlemek için acele etmeleri nedeniyle Mart ayında ABD satışlarında bir artış gördü.



ABD gümrük tarifelerinin Toyota üzerindeki etkisinin yanı sıra yatırımcılar, Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda'nın dokuma tezgahı ve otomobil parçaları şirketi Toyota Industries Corp'u satın alma girişiminin etkisini değerlendiriyor. Toyoda'nın teklifi 6 trilyon Yen değerinde ve dünya çapında en büyük satın almalar arasında yer alacak.